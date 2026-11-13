Трамп ищет способ положить конец войне: Зильбер объяснил, заставят ли Украину отдать Донбасс

Дональд Трамп продолжает искать дипломатический путь к прекращению войны России против Украины, однако договориться с Владимиром Путиным по-прежнему сложно. Одним из возможных вариантов прекращения боевых действий называют так называемый корейский сценарий, который не предусматривает окончательного решения территориальных вопросов.

Израильский журналист Цви Зильбер в эфире 24 Канала объяснил , почему американский президент настаивает на переговорах с Кремлем. Он также оценил, могут ли США заставить Украину согласиться на территориальные уступки и какую позицию в этом вопросе займет Европа.

Трамп ищет выход из войны через переговоры

Еще в начале своего второго президентского срока Трамп потребовал от партнеров объяснить, каким они видят завершение войны в Украине. Американский лидер не хотел продолжать поддержку боевых действий, не понимая, при каких условиях они могут прекратиться.

Зильбер пояснил, что администрация США не готова строить свою стратегию на ожидании краха режима Путина. Ведь никто не может предсказать, когда это произойдет: российский диктатор может потерять власть в ближайшее время или оставаться у власти еще много лет.

Трамп хочет знать сценарий выхода из войны, как из нее выйти. И у него сейчас ответ только один: нужно договориться с Путиным, остановить войну,

– пояснил Зильбер.

Одним из вариантов такого урегулирования может стать прекращение боевых действий примерно по нынешней линии фронта. При этом стороны не обязательно должны признавать территориальные претензии друг друга или подписывать полноценный мирный договор.

Журналист сравнил этот вариант с ситуацией на Корейском полуострове, где прекращение активных боевых действий не означало окончательного политического урегулирования.

Все говорят о корейском сценарии: остановиться по линии фронта, по линии разграничения. Каждая сторона не признает позицию другой, без политического признания. Но холодный мир лучше горячей войны,

– считает журналист.

По мнению Зильбера, Трамп и в дальнейшем будет пытаться продвигать переговорный процесс, поскольку не видит другого реалистичного способа остановить войну. Однако прекращение огня не означает, что Вашингтон сможет самостоятельно определить условия будущего Украины.

Украину нельзя заставить пойти на территориальные уступки

Зильбер подчеркнул, что даже при активном участии США в переговорах окончательное решение относительно возможных договоренностей остается за Украиной. Она является самостоятельным государством, а значит, не обязана соглашаться на требования Кремля только потому, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению войны.

Никто сегодня не может заставить Украину что-то отдать. Украина – полноценное суверенное демократическое государство, и никто не может заставить ее встать на колени и принять путинские условия,

– подчеркнул Зильбер.

Важную роль в возможном урегулировании, по его оценке, будут играть и европейские государства. Они не могут оставаться в стороне от договоренностей, которые будут непосредственно влиять на безопасность континента.

Для Европы принципиальным остается вопрос международного признания оккупированных Россией украинских территорий. Согласие на такие требования Кремля создало бы опасный прецедент, ведь фактически означало бы одобрение захвата чужих земель силой.

Зильбер провел историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские лидеры согласились на территориальные уступки в пользу нацистской Германии, надеясь избежать большой войны.

Все думали: ну ладно, Чехословакией пожертвовали, теперь он остановится. Но он не остановился. Наоборот, его аппетиты разгорелись, и он пошел дальше, напал на Польшу,

– напомнил журналист.

По его оценке, европейские лидеры понимают риски повторения подобного сценария и не заинтересованы в международном признании российских захватов. Зильбер убежден, что Украину нельзя заставить отказаться от Донбасса, других территорий или собственной армии, даже если США будут продолжать искать компромисс с Путиным.

Зильбер о переговорах Трампа с Путиным: смотрите видео