Дональд Трамп пытается продвигать мирное соглашение с Россией, но его команда рискует столкнуться с сопротивлением не только в Европе, но и внутри самих США. Пока Вашингтон оказывает давление на Киев из-за поставок оружия и гарантий безопасности, переговоры с Кремлем вызывают все больше вопросов, а идея разделить мир за закрытыми дверями напоминает попытку вернуться к политике больших держав за счет меньших.

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Политический аналитик и психолог Волошина объяснила 24 Каналу, почему Джаред Кушнер дистанцируется от переговоров, как попытки Трампа оказать давление на Украину могут ударить по американским компаниям и почему сценарий новой "Ялты" не имеет реальных оснований. Также она рассказала, как европейский оборонный бизнес может стать сдерживающим фактором против уступок России.

Иллюзия давления и почему Кушнер уклоняется от переговоров

Российская армия не демонстрирует стратегических прорывов, неся колоссальные потери при минимальных территориальных завоеваниях. В то же время американская сторона не имеет ни военного присутствия в Украине, ни легитимного права решать ее судьбу.

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Показателен визит специального посланника Трампа Стивена Виткоффа в Осло. По данным украинской разведки, он пользовался информацией и картами, предоставленными российским генеральным штабом.

Это свидетельствует о глубоком кризисе в американских спецслужбах, когда представитель президента вынужден опираться на данные страны-агрессора. Вместо согласованного совместного документа от США, ЕС и Украины Виткофф привез в Европу лишь расплывчатые обещания, что напоминает политическую аферу.

Попытки заблокировать поставки оружия Украине по уже оплаченным контрактам или ограничить работу коммерческих систем связи выходят за рамки политической риторики и переходят в юридическую плоскость. Бывшие высокопоставленные чиновники США уже указывают на наличие в этих действиях признаков государственной измены.

Именно поэтому Джаред Кушнер, зять Трампа, резко дистанцировался от текущих переговоров, сославшись на болезнь. Волошина напоминает, что во время предыдущей процедуры импичмента Кушнер и Дональд Трамп-младший давали показания перед большим жюри, а руководитель предвыборного штаба Пол Манафорт получил реальный тюремный срок.

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Понимая риски нового уголовного дела по обвинению в сговоре с российским диктатором, более осторожные представители окружения Трампа избегают прямого участия в сомнительных сделках.

Полный разговор с Ларисой Волошиной: смотреть видео

Каковы будут последствия шантажа Трампа?

Шантаж прекращением поставок оружия имеет серьезные экономические последствия для самого американского бизнеса. Европейские страны уже перечислили средства компаниям уровня Lockheed Martin.

Если политическое решение заблокирует выполнение этих контрактов, американские корпорации столкнутся с многомиллиардными штрафами и потерей европейского рынка.

Похожая ситуация разворачивается вокруг Илона Маска. Хотя управление системой Starshield передано Пентагону, политические скандалы уже бьют по европейским активам миллиардера. Европейские потребители и правительства начинают сомневаться в надежности его технологий, опасаясь, что в любой момент их работа может быть заблокирована из-за политических прихотей.

Почему новая "Ялта" невозможна?

Путин отчаянно стремится узаконить свои территориальные захваты посредством глобального саммита с участием США и Китая, пытаясь повторить формат Ялтинской конференции. Однако такой сценарий невозможен по объективным причинам.

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В 1945 году Европа лежала в руинах, легитимных правительств во многих странах не существовало, а на территориях стояли многомиллионные армии стран-победителей, которые физически контролировали зоны влияния.

Сегодня ситуация кардинально иная. Ни российских, ни американских войск нет в Киеве или Париже, чтобы диктовать условия суверенным государствам с легитимными и прочными правительствами.

Попытка лидеров собраться и "разделить" мир без реального военного контроля над этими территориями выглядит как политический фарс.

Отдельным элементом этого фарса являются заявления Трампа о якобы долге Украины в размере 350 миллиардов долларов. Эта цифра не имеет никакого экономического обоснования. Трамп использует эту сумму уже много лет: ранее он выставлял аналогичный "счет" Ангеле Меркель за защиту НАТО, а также выдвигал подобные претензии Канаде и арабским монархиям.

Напомним, что заявление Дональда Трампа о "долге Украины в 350 миллиардов долларов" не подтверждено никакими официальными расчетами или кредитными соглашениями. Трамп регулярно использует такую тактику "выставления счетов" в качестве инструмента политического давления на союзников, что подтверждается аналогичными прецедентами из его прошлой практики.

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Европейский ВПК как главный предохранитель

Наиболее мощным фактором, срывающим планы Кремля по расшатыванию Европы изнутри, становится реальный сектор экономики. Россия активно финансирует политических маргиналов и популистов (например, Сару Вагенкнехт в Германии), которые требуют сокращения военных расходов. Однако эти призывы разбиваются об интересы большого бизнеса.

Такие гиганты, как Mercedes, Volkswagen и Siemens, уже разворачивают производство оружия и военной техники за счет европейских бюджетов. Для местных мэров и правительств это означает новые рабочие места, налоги и экономический рост. Сокращение военных расходов означало бы закрытие этих заводов и потерю доходов.

Аналогичная ситуация в Италии. Жесткая позиция Джорджи Мелони объясняется тем, что Италия является одним из крупнейших производителей оружия.

Участие в разработке системы ПРО SAMP/T (которая становится конкурентом дефицитным американским "Patriot") гарантирует итальянской экономике миллиардные контракты по всему миру. Даже чешский политик Андрей Бабиш, ранее демонстрировавший пропутинские взгляды, изменил риторику, поскольку чешские заводы получили масштабные заказы на производство вооружений.

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Реальный бизнес с реальными бюджетами формирует мощное лобби, которое не позволит политикам-популистам разрушить их экономические перспективы ради уступок России. Именно поэтому украинцам следует опираться на объективные факты и экономические реалии, а не на информационный шум и запугивания со стороны политиков, которые теряют реальное влияние на ситуацию.