Соответствующую информацию обнародовала в телеграме "УП" в 12: 51 28 февраля. Очевидно, в тот период и стартовали переговоры.
Заметьте Мы едем послушать их, – Кулеба о переговорах с Россией
Переговоры стартовали: Россия запретила вести трансляцию
Российская сторона запретила вести прямую трансляцию,
– говорится в сообщении.
Россия запретила видео-трансляцию переговоров: смотрите видео
О начале переговоров сообщили и росСМИ. Они опубликовали видео, как стороны садятся за стол переговоров.
Россия показала начало переговоров на украинско-белорусской границе: смотрите видео
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