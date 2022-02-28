Соответствующую информацию обнародовала в телеграме "УП" в 12: 51 28 февраля. Очевидно, в тот период и стартовали переговоры.

Заметьте Мы едем послушать их, – Кулеба о переговорах с Россией

Переговоры стартовали: Россия запретила вести трансляцию

​Российская сторона запретила вести прямую трансляцию,

– говорится в сообщении.

Россия запретила видео-трансляцию переговоров: смотрите видео

О начале переговоров сообщили и росСМИ. Они опубликовали видео, как стороны садятся за стол переговоров.

Россия показала начало переговоров на украинско-белорусской границе: смотрите видео

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