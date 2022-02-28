Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "УП" о 12:51 28 лютого. Очевидно, у той період й стартували перемовини.
Зауважте Ми їдемо послухати їх, – Кулеба про переговори з Росією
Перемовини стартували: Росія заборонила вести трансляцію
Російська сторона заборонила вести пряму трансляцію,
– мовиться у повідомленні.
Росія заборонила відео-трансляцію перемовин: дивіться відео
Про початок перемовин повідомили й росЗМІ. Вони опублікували відео, як сторони сідають за стіл перемовин.
Росія показала початок перемовин на українсько-білоруському кордоні: дивіться відео
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