Сегодня садиться за переговоры с россией нет никакого смысла, – ОПУ

россияне все активнее выходят в публичную плоскость с тем, что нужно продолжать процесс переговоров между Украиной и страной-террористкой. С россией договариваться о чем-либо нет смысла и этого не будет.

Об этом в эксклюзивном стриме 24 канала рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что россияне чуть ли не из каждого чайника говорят о том, что немедленно нужно садиться за стол переговоров.

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"Сегодня садиться с россией за стол переговоров не имеет никакого смысла. Для россиян сегодня важно зафиксировать статус-кво, чтобы сохранить "территориальные достояния". Также оккупанты стремятся зафиксировать свою "победу", ведь они забрали у Украины часть территорий", – объясняет Михаил Подоляк.

Почему не стоит договариваться с россиянами на сегодняшнем этапе

По словам Подоляка, после переговоров россияне пойдут на оперативную паузу, наберут людей, очухаются немного. Также важным фактором будет деморализация Украины и Европы, ведь любое перемирие на сегодняшнем фоне исключительно деморализация.

"И, через некоторое время, снова начнут наступление по новым выдуманным причинам", – говорит советник главы ОП.

Поэтому, какие-либо переговоры с философской, практической или экономической точки зрения – для Украины не выгодны,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Почему Украине не выгодны переговоры

"Экономически – никто не захочет вкладывать средства в нашу страну, мы не сможем поднять экономику. С философской стороны – вообще с убийцей разговаривать нельзя, их нужно только наказывать по закону", – добавляет Подоляк.

При каких условиях мы можем разговаривать с россиянами, когда они будут получать существенные тактические поражения на поле боя.

Тогда все их "понты" смоются рукой, больше не будет никаких россиян-захватчиков. Вы увидите светлых и мелких людей, которые будут плакаться и смотреть себе под ноги,

– убежден Михаил Подоляк.

"И тогда можно будет увидеть, что это не "волки", а стадо шакалов. После этого с ними можно будет проводить определенные переговорные работы, это безусловно", – резюмирует советник Ермака.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео