Важно, кто станет гарантами подписанного документа. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что вполне вероятно от двух сторон будут рассматривать Китай и США, возможно, ЕС и Великобританию.

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Как могут происходить переговоры с Россией

"Любые позиции так или иначе будет утверждать лично Владимир Путин. Вопрос лишь в том, кто передаст ему эту бумажку", – сказал политтехнолог.

Российский диктатор боится куда-то ехать, поэтому сформирует переговорную группу, такая как была в Стамбуле. Более того, в последнее время тема переговоров активизировалась. Существуют предположения, что следующий саммит пройдет в Саудовской Аравии.

Выборы в США запланированы на 5 ноября. Поэтому саммит может состояться максимум за месяц до этого или раньше, – заметил Борис Тизенгаузен.

Другой вопрос заключается в том, что накануне саммита Путин выдвинул свои условия. Он требовал отдать ему 4 украинские области. Даже Дональд Трамп назвал эти условия неприемлемыми. К тому же США сейчас имеют уникальный шанс ввести торговые ограничения и санкции против Китая, чтобы ограничить его. Причина этого – геополитическая позиция Пекина. Постепенно мы уже это видим.