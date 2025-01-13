Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что в Кремле уже начинают намекать, что готовы садиться и договариваться, но для этого Запад должен пойти на определенные уступки. Именно поэтому сейчас пошли заявления Пескова о возобновлении контактов с Путиным.

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Россия продолжает торговаться

Как считает Рейтерович, Россия хочет, чтобы Запад и Украина выполнили все ее уступки. Но команда Трампа уже сделала два щедрых предложения стране-агрессору. Впрочем, в России продолжают повышать ставки.

Первое предложение касалось того, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Второе озвучил советник Трампа Майк Волц, который говорил о нереалистичности возвращения всех оккупированных территорий нашего государства.

Трамп теперь хочет услышать в ответ, что Россия готова садиться за переговоры и чем-то уступать. Но пока не американская администрация ничего из этого не услышала. Россия продолжает играть в свою игру. Они думают, что могут еще поднимать ставки; что якобы имеют время еще до 20 января. А уже после этой даты будут решать, на что они согласны, а на что – нет,

– сказал Рейтерович.

Вполне вероятно, что в ближайшие дни будут "вылезать" различные российские чиновники и выдвигать требования к переговорам. Но в конце концов они будут вынуждены на них пойти, ведь Россия имеет много проблем из-за такой интенсивной войны.

Напомним, недавно Майк Волц заявил, что продолжается подготовка к встрече Трампа и Путина. В ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор между ними.