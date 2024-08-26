Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной сейчас "потеряли свою актуальность". Соответствующее заявление он сделал российским СМИ, передает 24 Канал.

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СМИ писали о вероятных переговорах

Песков отметил, что тема переговоров изрядно потеряла свою актуальность.

Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер,

– подчеркнул представитель Кремля.

Ранее издание The Washington Post писало о переговорах между Украиной и Россией 17 августа. По данным журналистов в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.