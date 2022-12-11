Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что его страна хотела бы видеть мирные переговоры как можно раньше, однако они должны быть настоящими.

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Переговоры могут быть прикрытием для перевооружения России

По словам Клеверли, хотя Британия и хочет, чтобы мирные переговоры провели "лучше раньше, чем позже", именно Украина должна установить для них параметры.

Какие-либо переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листом для российского перевооружения и последующего набора солдат,

– заявил министр.

Он добавил, что не видит никаких сигналов от российской стороны, которые давали бы уверенность, что кремлевский диктатор Владимир Путин войдет в эти переговоры с благими намерениями.

"Общая риторика все еще остается очень конфронтационной", – подытожил Клеверли.

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