Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что его страна хотела бы видеть мирные переговоры как можно раньше, однако они должны быть настоящими.
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Переговоры могут быть прикрытием для перевооружения России
По словам Клеверли, хотя Британия и хочет, чтобы мирные переговоры провели "лучше раньше, чем позже", именно Украина должна установить для них параметры.
Какие-либо переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листом для российского перевооружения и последующего набора солдат,
– заявил министр.
Он добавил, что не видит никаких сигналов от российской стороны, которые давали бы уверенность, что кремлевский диктатор Владимир Путин войдет в эти переговоры с благими намерениями.
"Общая риторика все еще остается очень конфронтационной", – подытожил Клеверли.
Украину склоняют к переговорам
- Мировые лидеры склоняют Украину к переговорам с Кремлем, хотя президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Киев не пойдет на переговоры с террористами.
- В частности, президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор считает, что переговоры с российскими убийцами возможны. Он даже надеется на рациональность кремлевского диктатора Владимира Путина.
- В свою очередь, глава Китая Си Цзиньпин призвал завершить войну не давлением на Россию, а склонением Украины к диалогу с оккупантами.
- Президент США Джозеф Байден недавно высказался по-другому. Он не исключил, что рассматривает возможность переговоров с Путиным. Однако это возможно, только если диктатор проявит заинтересованность в том, чтобы прекратить войну в Украине. Пока этого не видит никто.