Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він додав, що його країна хотіла б бачити мирні перемовини якомога раніше, однак вони повинні бути справжніми.
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Переговори можуть бути прикриттям для переозброєння Росії
За словами Клеверлі, хоча Британія й хоче, щоб мирні переговори провели "краще раніше, ніж пізніше", саме Україна повинна встановити для них параметри.
Будь-які переговори повинні бути реальними, вони повинні бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для російського переозброєння і подальшого набору солдатів,
– заявив міністр.
Він додав, що не бачить ніяких сигналів від російської сторони, які давали б впевненість, що кремлівський диктатор Владімір Путін увійде в ці перемовини з добрими намірами.
"Загальна риторика все ще залишається дуже конфронтаційною", – підсумував Клеверлі.
Україну схиляють до переговорів
- Світові лідери схиляють Україну до перемовин з Кремлем, хоч президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Київ не піде на переговори з терористами.
- Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон досі вважає, що переговори з російськими вбивцями можливі. Він навіть сподівається на раціональність кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
- Своєю чергою, глава Китаю Сі Цзіньпін закликав завершити війну не тиском на Росію, а схилянням України до діалогу з окупантами.
- Президент США Джозеф Байден нещодавно висловився інакше. Він не виключив, що розглядає можливість переговорів з Путіним. Однак це можливо, лише якщо диктатор виявить зацікавленість у тому, щоб припинити війну в Україні. Наразі цього не бачить ніхто.