Сначала для Владимира Путина была важна оккупация территорий, вскоре же диктатор может "замахнуться" на внутреннюю политику Украины. Такое мнение 24 Каналу высказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Запад пока этого не понимает.

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К чему приведет желание мира договариваться с Россией

По словам главы благотворительного фонда, даже разговоры о переговорах с Россией уже привели мир в тупик. К сожалению, большинство до сих пор не понимает реальности и того, что Путин не остановится.

Вести переговоры – как хорошо. А если копнуть глубже? На каких условиях? Путин не хочет и не будет вести переговоры с Зеленским, что сразу ставит крест на переговорах,

– отметила Романова.

Очевидно, что страна-агрессор имеет целью не мирные договоренности, а закрепление за собой временно оккупированных территорий, продолжение террора украинцев атаками и даже, по мнению председателя благотворительного фонда, вмешательство в выборы в Украине.

Российский диктатор уже пытается заполонить своим влиянием внутреннюю политику разных стран, например, Словакии.

Я думаю, Путин рассчитывает на Юрия Бойко в Украине, хотя это может измениться. Однако понятно, что если за последние годы Путин надеялся только на военные операции, оккупации, то до конца 2024 года усилит другое направление, то есть снова влияние на внутреннюю украинскую политику,

– сказала она.

Романова добавила, что Запад может не понимать катастрофичность последствий, для этих стран является странным вмешательство одной страны во внутреннюю власть другой. Однако Украина пока не имеет средств противодействия.

Кстати, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что переговоры могут начаться уже в следующем году, Украина для них имеет козыри. Говорится о контроле за территорией на Курщине, ограничение теневого флота России и сильные позиции в Африке. По его словам, наша страна сейчас борется не только за территории, но и за судьбу всего мира.