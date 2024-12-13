В Кремле настаивают на выполнении условий Москвы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Песков заявил, что само по себе перемирие – это не то, чего хотят в Кремле.

Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия. И после того, как будут достигнуты все поставленные нам цели,

– говорит путинский представитель.

Он добавил, что Россия якобы до сих пор открыта для переговоров на базе стамбульских договоренностей 2022 года. Более того, Путин считает их возможными и необходимыми, однако предпосылок для переговоров все еще нет.

В этом Кремль обвиняет украинскую сторону, которая якобы уклоняется от диалога. Поэтому, по словам Пескова, Россия продолжает военные действия против Украины.

Ранее 24 Канал писал об утренней российской атаке почти 300 ракетами и БпЛА и статистике сбитых целей.