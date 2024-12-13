Утром 13 декабря Россия массированно атаковала Украину. О статистике сбитых целей пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как работала ПВО

Удалось сбить 81 ракету и 80 вражеских дронов. Кроме этого, еще 105 БпЛА не достигли своих целей.

В общем радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 287 средств воздушного нападения противника – 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков – Тамбовская область;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков – Брянская область, ВОТ Крыма;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков – Брянская область.;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков – акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков – Воронежская, Ростовская область;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской области;

193 ударные БпЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е, – говорится в сообщении.

По состоянию на 11.30 подтвердили, что удалось сбить:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – в Беларусь.

Россия продолжает атаковать мирные украинские города.