Президент Украины рассказал, что Россия запустила 93 ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальное сообщение Зеленского.

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Нужна реакция мира

По словам Зеленского, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета.

Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне привлекли в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике,

– рассказал президент.

Он отметил, что в этом и заключается "мирный" план Путина – уничтожить все, так он показывает свое желание сесть за стол "переговоров".

Кроме этого, украинский лидер подчеркнул, что Путин не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет.

Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор,

– объяснил он.

Отсутствие реакции или привыкание к террору Путин воспринимает как разрешение продолжать. Зеленский также сказал, что Украине нужны средства ПВО и усиление санкций в отношении России.

Он в очередной раз повторил, что разговорами российского президента не остановить. Для этого нужна сила.