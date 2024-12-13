На это в эфире 24 Канала указал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что к этому высказыванию Трампа стоит относиться спокойно.

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У Трампа нет намерения сдавать Украину

Политолог отметил, что важно оценивать заявление Трампа полностью, не вырывая его фразы из контекста. Поэтому, со слов Рейтеровича, не факт, что это разрешение он в дальнейшем после своей инаугурации отменит.

У Трампа может быть дополнительный козырь, как и у Украины. Когда переговоры смогут начаться, России будет сказано, что бить вглубь ее территории не будут, это будет уступка, чтобы посмотреть на какую уступку пойдет Россия,

– озвучил Рейтерович.

В своем недавнем интервью изданию Time Дональд Трамп, по мнению политолога, не добавил конкретики, но одно можно утверждать точно – Украину он сдавать не собирается. Потому что, со слов Рейтеровича, он понимает, что это несправедливо и будет иметь далеко идущие негативные последствия.

Он будет принимать решение, исходя из ситуации, которая будет складываться в тот период. Если Путин отправит Трампа далеко "в путешествие", то Трамп такой, что может передать Украине и Tomahawk,

– считает Рейтерович.

Трамп будет искать компромисс

Трамп своими заявления показывает свою способность и склонность вести переговоры. Свой новый президентский срок, по словам Рейтеровича, он хочет начинать с чего-то положительного, поэтому сейчас говорит, что готов рассматривать различные варианты, чтобы достичь компромисса.

Он, по словам политолога, озвучивает сейчас те вещи, которые многим могут понравиться, в том числе и украинцам. Трамп говорит о справедливом завершении войны. По мнению Рейтеровича, вопрос российско-украинской войны однозначно будет для него одним из первоочередных как только он войдет в Белый дом.

От того, насколько удачно ему удастся решить этот вопрос, будет зависеть весь его президентский срок,

– отметил Рейтерович.

В чем заключается наивность Трампа

В его интервью политолог заметил определенную наивность. Он приводил цифры по потерям на войне, говоря, что они соизмеримы. По словам Рейтеровича, или Трамп специально хотел сделать такую картинку, нагнетая ситуацию, или, что вероятнее, под потерями Украины он имел в виду и гибель среди гражданского населения.

"Его наивность заключается в том, что он считает, что эти потери Россию должны остановить вести войну. Но это не так. Чем быстрее Трамп это поймет, тем будет лучше. Потому что апеллировать к Путину тем, что Россия потеряла 700 тысяч военных, это бесполезно, это на него не произведет впечатление, это для него просто цифры", – подчеркнул Рейтерович.

Трамп сообщил, что у него уже есть наметки плана для завершения войны в Украине, но пока он об этом не будет озвучивать. Потому что если обнародует, это может повлиять на эффективность его реализации. По словам политолога, уже видно, что администрация нового президента США начинает работать, а заявления Трампа становятся более конкретными.