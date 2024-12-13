На це в етері 24 Каналу вказав політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що до цього висловлювання Трампа варто ставитися спокійно.

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У Трампа немає наміру здавати Україну

Політолог наголосив, що важливо оцінювати заяву Трампа повністю, не вириваючи його фрази з контексту. Тому, зі слів Рейтеровича, не факт, що цей дозвіл він надалі після своєї інавгурації скасує.

В Трампа може бути додатковий козир, як і в України. Коли переговори зможуть розпочатися, Росії буде сказано, що бити вглиб її території не будуть, це буде поступка, аби подивитися на яку поступку піде Росія,

– озвучив Рейтерович.

У своєму нещодавньому інтерв'ю виданню Time Дональд Трамп, на думку політолога, не додав конкретики, але одне можна стверджувати точно – Україну він здавати не збирається. Бо, зі слів Рейтеровича, він розуміє, що це несправедливо і матиме далекосяжні негативні наслідки.

Він буде ухвалювати рішення, виходячи з ситуації, яка складатиметься в той період. Якщо Путін відправить Трампа далеко "в мандрівку", то Трамп такий, що може передати Україні й Tomahawk,

– вважає Рейтерович.

Трамп шукатиме компроміс

Трамп своїми заяви показує свою здатність і схильність вести перемовини. Свій новий президентський термін, зі слів Рейтеровича, він хоче починати з чогось позитивного, тому зараз каже, що готовий розглядати різні варіанти, аби досягти компромісу.

Він, зі слів політолога, озвучує нині ті речі, які багатьом можуть сподобатись, зокрема й українцям. Трамп каже про справедливе завершення війни. На думку Рейтеровича, питання російсько-української війни однозначно буде для нього одним з першочергових як тільки він увійде в Білий дім.

Від того, наскільки вдало йому вдасться розв'язати це питання, буде залежати увесь його президентський термін,

– зауважив Рейтерович.

В чому полягає наївність Трампа

В його інтерв'ю політолог помітив певну наївність. Він наводив цифри щодо втрат на війні, кажучи, що вони співмірні. Зі слів Рейтеровича, або Трамп спеціально хотів зробити таку картинку, нагнітаючи ситуацію, або, що ймовірніше, під втратами України він мав на увазі й загибель серед цивільного населення.

"Його наївність полягає в тому, що він вважає, що ці втрати Росію мають зупинити вести війну. Але це не так. Чим швидше Трамп це зрозуміє, тим буде краще. Тому що апелювати до Путіна тим, що Росія втратила 700 тисяч військових, це марна справа, це на нього не справить враження, це для нього просто цифри", – наголосив Рейтерович.

Трамп повідомив, що в нього вже є намітки плану для завершення війни в Україні, але поки що він про це не озвучуватиме. Бо якщо оприлюднить, це може вплинути на ефективність його реалізації. Зі слів політолога, вже видно, що адміністрація нового президента США починає працювати, а заяви Трампа стають конкретнішими.