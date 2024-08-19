Украинских военных спросили, что они думают о мирном соглашении, которое может предусматривать, что 20 процентов территории Украины останутся временно оккупированными.

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Есть ли место для соглашения о мире

Полковник Денис Прокопенко с позывным "Редис" заявил, что не следует тратить время на разговоры о мире на этих условиях. Он считает, что такой "мир" только позволит россиянам подготовиться к следующему наступлению через год – два. Оккупанты никогда не остановятся, пока не захватят всю Украину.

Подполковник Богдан Кротевич верит, что Украина сможет победить Россию в войне на истощение. Если украинцы останутся сильными, то оккупанты сломаются первыми.

Разве можно договориться с бешеной собакой, которая пытается вас укусить?,

– ответил на вопрос о возможном мире с агрессором военный.

Напомним, что Денис Прокопенко и Богдан Кротевич рассказали о событиях в Мариуполе 2022 года.