Отношения Украины и США: ключевые моменты встречи в Джидде

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии могут стать важным шагом в укреплении отношений. Киев не согласится на территориальные уступки и верит в поддержку США, несмотря на неопределенную позицию Трампа.

Об этом рассказывает УНИАН со ссылкой на брифинг председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, передает 24 Канал. Переговоры между украинской и американской делегациями, которые состоятся сегодня в Саудовской Аравии, могут стать важным шагом в укреплении двусторонних отношений.

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США и Украина на пути к новым отношениям

Александр Мережко подчеркнул, что США остаются надежным союзником и партнером Украины, независимо от того, кто является президентом. Однако, по словам Мережко, есть определенные вызовы, в частности непонятная позиция президента США Дональда Трампа, хотя наличие демократических институтов в США, в частности сената и общественной поддержки Украины, является важным фактором.

Сегодняшние переговоры могут стать важным шаги на пути улучшения наших отношений. Но не будем списывать со счетов ни США, ни президента Трампа. Возможно, он ведет какую-то свою игру,

– отметил Мережко.

Комментируя заявления Государственного секретаря США Марко Рубио о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, председатель комитета отметил, что такая позиция неприемлема для Киева.

Мережко также напомнил, что в истории уже случались неожиданные падения империй, такие как российской и СССР, и верит, что изменения возможны, даже если на первый взгляд это кажется маловероятным.