Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сказала, что говорить о начале переговоров с Россией можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

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В правительстве призвали не питать иллюзий, что компромисс возможен

Отвечая на вопрос журналиста, когда между Украиной и Россией начнется дипломатия, она сказала: "Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась".

Верещук подчеркнула, что Украина ни в коем случае не согласится на территориальные уступки. При этом она призвала не питать иллюзий, что компромисс возможен. По ее мнению, Владимир Путин стремится уничтожить Украину.

Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти,

– сказала она.

Украина приостановила переговоры с Россией

Весной Украина пыталась остановить войну с Россией путем дипломатии. Киев согласился на переговоры на границе с Белоруссией. Хотя именно из Беларуси россияне наступали на Севере и до сих пор обстреливают территорию Украины ракетами.

Также украинская делегация встречалась с россиянами при посредничестве Турции. Киев передал Кремлю свои предложения по поводу окончания войны. Но Москва так и не ответила.

Из-за ультиматумов, которые раздаются из Кремля, Украина приостановила участие в мирных переговорах.

Недавно глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия якобы готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине. В Госдепе США заявления Лаврова назвали "позерством".

В МИД Украины тоже прокомментировали высказывания Лаврова. В Киеве заявили, что Россия на фоне неудач на поле боя пытается выиграть время.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина готова "к честному и справедливому миру".

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