В то же время сейчас Киев ищет способы для того, чтобы привлечь Россию ко второму Саммиту мира. В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, с чем связаны такие изменения.

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Почему изменилась риторика

По мнению политолога, изменение риторики относительно мирных переговоров с Россией вызвало несколько факторов:

подготовка и проведение глобального Саммита мира. Часть участников первого мирного саммита, в частности Швейцария, Индия сказали, что надо вести переговоры с Россией. Украинская сторона продемонстрировала гибкость и из тактических соображений заявила о готовности к переговорам, но без предварительных ультиматумов и требований, которые сейчас выдвигает Россия;

Часть участников первого мирного саммита, в частности Швейцария, Индия сказали, что надо вести переговоры с Россией. Украинская сторона продемонстрировала гибкость и из тактических соображений заявила о готовности к переговорам, но без предварительных ультиматумов и требований, которые сейчас выдвигает Россия; президентские выборы в США и позиция Дональда Трампа, одного из главных претендентов на пост президента. Кандидат от республиканцев постоянно говорит, что будет инициировать переговоры о завершении войны в Украине.

Украина предлагает свой формат мирного процесса, который осуществляется через глобальный Саммит мира, чтобы Россия не монополизировала тему мирных переговоров.

Это разрушает российскую стратегию, поэтому Москва отказывается участвовать в новом саммите. Ведь Кремль хотел, чтобы переговоры были один на один между Россией и Украиной и фактически на российских условиях.

В то же время ситуация совсем другая: мирный процесс, в котором участвуют около 100 стран, международных организаций, которые формулируют свои требования к России. Страна-агрессор не хочет играть на чужой площадке, поэтому так агрессивно и даже истерично реагирует на этот саммит и отказывается участвовать.

Это форма дипломатического давления на Россию,

– отметил Фесенко.

По его мнению, в перспективе переговоры будут на какой-то другой площадке, которая должна быть согласована между Россией и Украиной с помощью посредников.

"Это будет не раньше следующего года. На сегодня я не вижу прямых политических и военных предпосылок для того, чтобы эти переговоры состоялись уже в ближайшее время", – сказал политолог.

Есть успешные примеры переговоров с Россией

В решении СНБО зафиксировано, что не может быть переговоров с Владимиром Путиным. Впрочем, напомним, что у Украины были переговоры с Россией по зерновой сделке, обмена пленными. Кстати, и сейчас в закрытом режиме продолжаются переговоры о возвращении украинских детей.

Важный нюанс, переговоры с Россией по конкретным вопросам были и есть, но с Путиным переговоры невозможны. Пока что, я думаю, что на этом будут подчеркивать,

– сказал Фесенко.

Также Украина не будет договариваться с россиянами об изменении юридического статуса оккупированных территорий. По международному праву – это украинские территории.