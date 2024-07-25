Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что участие Китая в Саммите мира зависит от переговорных процессов.

Интересно Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Участие Китая во втором Саммите мира

Подоляк отметил, что участие Китая во втором Саммите мира – это глобальный политический процесс. Здесь всегда есть переменные, то есть, всегда вносятся какие-то коррективы, всегда есть новые данные, новая информация, новые позиции. Главное, что сегодня имеет Украина – это надсубъектность.

То есть, Украину слышат, Украину знают, Украину видят, прислушиваются к Украине. Украина умеет аргументировать. Я не совсем понимал, почему они отказались участвовать в первом Саммите. Это же не означало, если ты присутствуешь там, то поддерживаешь одну сторону или не поддерживаешь другую,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, если ты присутствуешь на Саммите, то ты можешь свою позицию декларировать, ты можешь проводить дебаты на полях саммита, влиять на другие страны, доказывать свою аргументацию. И это очень важно.

Отсутствие Китая на первом Саммите

Как отметил советник главы Офиса Президента Украины, он не понимает отсутствие Китая на первом саммите. Потому что, если ты глобальная держава, а конфликт в Украине – это глобальный конфликт, который будет так или иначе тянуть за собой переформатирование глобального, политического и безопасностного пространства, то ты должен присутствовать.

"Еще раз, это независимо от того, будешь ли ты там поддерживать кого-то, или ты будешь выдвигать свои предложения. Безусловно, желательно было бы, чтобы Китай более активно приобщался именно к такой конструкции. Этот Саммит мира, и есть площадка, на которой можно проводить дискуссии, переговоры, дебаты", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, это то, на чем настаивает сам Китай. Поэтому, безусловно, он должен присутствовать и на втором саммите, и на любых других переговорных форматах, где так или иначе будет обсуждаться конфигурация глобального пространства безопасности.