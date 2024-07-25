Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що участь Китаю в Саміті миру залежить від переговорних процесів.

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Участь Китаю в другому Саміті миру

Подоляк зазначив, що участь Китаю в другому Саміті миру – це глобальний політичний процес. Тут завжди є змінні, тобто, завжди вносяться якісь корективи, завжди є нові дані, нова інформація, нові позиції. Головне, що сьогодні має Україна – це надсуб'єктність.

Тобто, Україну чують, Україну знають, Україну бачать, дослухаються до України. Україна вміє аргументувати. Я не зовсім розумів, чому вони відмовились брати участь у першому Саміті. Це ж не означало, якщо ти присутній там, то підтримуєш одну сторону чи не підтримуєш іншу,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, якщо ти присутній на Саміті, то ти можеш свою позицію декларувати, ти можеш проводити дебати на полях саміту, впливати на інші країни, доводити свою аргументацію. І це дуже важливо.

Відсутність Китаю на першому Саміті

Як зазначив радник голови Офісу Президента України, він не розуміє відсутність Китаю на першому саміті. Тому що, якщо ти глобальна держава, а конфлікт в Україні – це глобальний конфлікт, який буде так чи інакше тягнути за собою переформатування глобального, політичного і безпекового простору, то ти маєш бути присутнім.

"Ще раз, це незалежно від того, чи будеш ти там підтримувати когось, чи ти будеш висувати свої пропозиції. Безумовно, бажано було б, щоб Китай більш активно долучався саме до такої конструкції. Цей Саміт миру, і є майданчик, на якому можна проводити дискусії, переговори, дебати", – наголосив Подоляк.

За його словами, це те, на чому наполягає сам Китай. Тому, безумовно, він має бути присутній і на другому саміті, і на будь-яких інших переговорних форматах, де так чи інакше буде обговорюватись конфігурація глобального безпекового простору.