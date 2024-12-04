Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что нужно четко различать, какие именно темы могут обсуждать на потенциальных переговорах Украины и России. Есть вещь, о которой ни в коем случае со страной-агрессором нельзя говорить.

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Запад должен дать конкретные гарантии безопасности для Украины

Как отметил Пионтковский, в случае переговоров с Россией, вероятно, придется говорить о прекращении огня, о линии разграничения, гарантии ее непересечения, обмен пленных и т.п.

Но ни в коем случае с Россией нельзя вести переговоры об условиях безопасности для Украины. Это может быть только между Украиной и Западом. Когда НАТО принимало ФРГ в 1950-х, то не вело переговоры со Сталиным. Нет, они просто сказали, что будут защищать эту территорию согласно 5 статье. А сама ФРГ не отказывается от оккупированных территорий, но хочет вернуть их мирным и дипломатическим путем,

– сказал Пионтковский.

Так же Соединенные Штаты не консультировались с врагами, чтобы оставить огромный контингент на территории Южной Кореи.

Важно, чтобы Украина получила четкие гарантии безопасности от НАТО. Вероятно, пока не стоит надеяться на приглашение и вступление из-за позиции нескольких стран, которые благосклонны к России. Но можно, к примеру, рассматривать гарантии безопасности с поставками вооружения и военным присутствием от мощных стран НАТО. Речь идет о США, Франции, Великобритании, Германии и т.п.