Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що потрібно чітко розрізняти, які саме теми можуть обговорювати на потенційних переговорах України та Росії. Є річ, про яку в жодному разі з країною-агресоркою не можна говорити.

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Захід має дати конкретні гарантії безпеки для України

Як наголосив Піонтковський, в разі переговорів з Росією, ймовірно, доведеться говорити про припинення вогню, про лінію розмежування, гарантії її неперетину, обмін полонених тощо.

Але в жодному разі з Росією не можна вести перемовини про умови безпеки для України. Це може бути лише між Україною та Заходом. Коли НАТО приймало ФРН у 1950-х, то не вело переговори зі Сталіним. Ні, вони просто сказали, що будуть захищати цю територію згідно з 5 статтею. А сама ФРН не відмовляється від окупованих територій, але хоче повернути їх мирним та дипломатичним шляхом,

– сказав Піонтковський.

Так само Сполучені Штати не консультувалися з ворогами, аби залишити кількасоттисячний контингент на території Південної Кореї.

Важливо, аби Україна отримала чіткі гарантії безпеки від НАТО. Ймовірно, поки не варто сподіватися на запрошення та вступ через позицію кількох країн, які прихильні до Росії. Але можна, до прикладу, розглядати гарантії безпеки з постачанням озброєння та військовою присутністю від найпотужніших країн НАТО. Йдеться про США, Францію, Велику Британію, Німеччину тощо.