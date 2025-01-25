Все, что в последнее время происходит в Кремле, лишь подтверждает, что диктаторский режим испытывает страх. Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин, добавив, что президент США еще даже не ввел все возможные санкции.

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Что означают заявления Кремля

После инаугурации Трамп напомнил, что в России очень высокая инфляция, а санкции всегда можно усилить еще больше. Очевидно, что не только большее количество оружия может кардинально повлиять на ситуацию. Российская экономика может не выдержать новых ограничений.

Риторика Путина – это подтверждение страха не только действий Трампа, а прежде всего его непредсказуемости. Он декларирует одно, а на самом деле может сделать еще худшие вещи. На фоне этого Москва начала делать вид готовности к переговорам,

– отметил Марк Фейгин.

Далее глава Кремля начал оправдываться тем, что это якобы Украина отказалась от диалога. Владимир Зеленский неоднократно объяснял, что готовность говорить есть. Более того, это совсем не дело Путина интересоваться, какие решения принимает украинская власть.

К чему на самом деле готов Путин

Не стоит думать, что российский диктатор действительно готов к завершению боевых действий и принятию справедливых соглашений. Проблема в том, что Москва требует максимальной выгоды – полной капитуляции Украины. Именно это она задекларировала.

Путин имеет 3 условия перед началом переговоров:

отмена всех санкций;

выход ВСУ из 4 оккупированных областей;

мораторий на вступление Украины в НАТО.

"Это лишь его предварительные условия. Интересно, чего он захочет дальше. Очевидно, того, о чем говорят все российские чиновники – демилитаризации, денацификации и продолжения наземного наступления", – добавил российский правозащитник.

Поэтому самая большая проблема в том, что Россия не отступает от условий, которые абсолютно неприемлемы для Украины. Их никогда не удастся достичь.

Я думаю, что Путин играет. Это маневр для того, чтобы оттянуть время, когда придется сказать Трампу, что он не согласен на любые компромиссы. Суть его требований манипулятивная и это надо решать,

– подчеркнул Марк Фейгин.

План Кита Келлога в частности предусматривал создание демилитаризованной зоны, где будет размещен иностранный контингент, чтобы не допустить возобновления боевых действий. Конечно, такой вариант очень большая проблема для Путина, который начал войну, чтобы якобы обезопасить Россию от войск НАТО.

"Все слова Путина надо воспринимать как коктейль страха и попыток обмануть. Но сейчас ситуация складывается точно не в его пользу. Если не только угрожать, а делать, тогда Россия будет готова на различные компромиссы", – подытожил Марк Фейгин.