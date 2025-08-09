Единственное, с чем можно согласиться, – политолог указал на ключевую деталь переговоров
- Европа не согласится на ультиматумы России, поскольку страна-агрессор является главным безопасностным вызовом для континента.
- Политолог Валентин Гладких считает, что первопричина конфликта – это Путин и неадекватная позиция России, которая не может смириться с существованием независимой Украины.
Европа не согласится на ультиматумы Владимира Путина, потому что понимает, что Россия является главным вызовом безопасности для континента. Игнорировать этот факт европейцы не могут, но есть еще один ключевой вопрос в урегулировании войны.
Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Валентин Гладких, отметив, что у США и ЕС – разные вызовы безопасности, собственные интересы в экономической сфере. Поэтому нельзя не учитывать позицию Европы в вопросе войны в Украине.
Что станет настоящей гарантией мира для Украины?
В свое время Путин надеялся, что просто договорится обо всем с Трампом, разделит сферы влияния, но сразу вмешался Китай. Пекину не понравилось, что Россия пошла на такой шаг. Более того, европейцы хотят быть уверенными, что в результате таких договоренностей перед ними не возникнут дополнительные вызовы.
Трамп не может принимать решения относительно того, как жить Европе. Поэтому я очень скептически отношусь к перспективе того, что сейчас удастся найти формулу, которая снимет все противоречия,
– сказал политолог.
Сейчас можно согласиться только с возможностью перемирия, но его не стоит воспринимать как настоящий мир. Это лишь "отложенный сценарий", чтобы посмотреть как дальше будут развиваться события. С одной стороны логика есть, но с другой – это лишь перенос проблемы на другое время.
Совсем не факт, что тогда будут лучшие стартовые условия для ее решения. Так же как с Ираном. Ведь вопросы ядерной программы, деструктивного режима внутри страны не решены. Угроза сохраняется.
Единственное, в чем я "соглашаюсь" с Путиным, – это когда он говорит об "устранении первопричины войны". Я также склонен так думать. Но первопричина конфликта – это сам Путин и неадекватная позиция России, которая не может смириться с существованием Независимой Украины,
– подчеркнул Валентин Гладких.
Только когда Кремль смирится с тем, что никто не будет удовлетворять его прихоти, – можно говорить, что первопричина устранена. Более того, преступный российский режим – это единственная причина войны.
Он никогда не сможет скорректировать свое поведение. Поэтому надо создать условия, при которых в России изменится политический режим. Как и когда это произойдет – вопрос открытый.
Напомним, в Белом доме готовятся к возможной трехсторонней встрече между Трампом, Путиным и Зеленским. СМИ предполагают, что она может состояться с 11 по 17 августа. Трамп неоднократно говорил, что открыт к переговорам, чтобы положить конец войне.