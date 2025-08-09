Европа не согласится на ультиматумы Владимира Путина, потому что понимает, что Россия является главным вызовом безопасности для континента. Игнорировать этот факт европейцы не могут, но есть еще один ключевой вопрос в урегулировании войны.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Валентин Гладких, отметив, что у США и ЕС – разные вызовы безопасности, собственные интересы в экономической сфере. Поэтому нельзя не учитывать позицию Европы в вопросе войны в Украине.

Что станет настоящей гарантией мира для Украины?

В свое время Путин надеялся, что просто договорится обо всем с Трампом, разделит сферы влияния, но сразу вмешался Китай. Пекину не понравилось, что Россия пошла на такой шаг. Более того, европейцы хотят быть уверенными, что в результате таких договоренностей перед ними не возникнут дополнительные вызовы.

Трамп не может принимать решения относительно того, как жить Европе. Поэтому я очень скептически отношусь к перспективе того, что сейчас удастся найти формулу, которая снимет все противоречия,

– сказал политолог.

Сейчас можно согласиться только с возможностью перемирия, но его не стоит воспринимать как настоящий мир. Это лишь "отложенный сценарий", чтобы посмотреть как дальше будут развиваться события. С одной стороны логика есть, но с другой – это лишь перенос проблемы на другое время.

Совсем не факт, что тогда будут лучшие стартовые условия для ее решения. Так же как с Ираном. Ведь вопросы ядерной программы, деструктивного режима внутри страны не решены. Угроза сохраняется.

Единственное, в чем я "соглашаюсь" с Путиным, – это когда он говорит об "устранении первопричины войны". Я также склонен так думать. Но первопричина конфликта – это сам Путин и неадекватная позиция России, которая не может смириться с существованием Независимой Украины,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Только когда Кремль смирится с тем, что никто не будет удовлетворять его прихоти, – можно говорить, что первопричина устранена. Более того, преступный российский режим – это единственная причина войны.

Он никогда не сможет скорректировать свое поведение. Поэтому надо создать условия, при которых в России изменится политический режим. Как и когда это произойдет – вопрос открытый.

Напомним, в Белом доме готовятся к возможной трехсторонней встрече между Трампом, Путиным и Зеленским. СМИ предполагают, что она может состояться с 11 по 17 августа. Трамп неоднократно говорил, что открыт к переговорам, чтобы положить конец войне.