Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Валентин Гладких, зауваживши, що у США та ЄС – різні безпекові виклики, власні інтереси в економічній сфері. Тому не можна не враховувати позицію Європи у питанні війни в Україні.

Що стане справжньою гарантією миру для України?

Свого часу Путін сподівався, що просто домовиться про все з Трампом, розділить сфери впливу, але одразу втрутився Китай. Пекіну не сподобалося, що Росія пішла на такий крок. Ба більше, європейці хочуть бути впевненими, що внаслідок таких домовленостей перед ними не постануть додаткові виклики.

Трамп не може ухвалювати рішення щодо того, як жити Європі. Тому я дуже скептично ставлюся до перспективи того, що зараз вдасться знайти формулу, яка зніме всі суперечності,

– сказав політолог.

Наразі можна погодитися тільки з можливістю перемир'я, але його не варто сприймати як справжній мир. Це лише "відкладений сценарій", щоб подивитися як далі розвиватимуться події. З одного боку логіка є, але з іншого – це лише перенесення проблеми на інший час.

Зовсім не факт, що тоді будуть кращі стартові умови для її розв'язання. Так само як з Іраном. Адже питання ядерної програми, деструктивного режиму всередині країни не вирішені. Загроза зберігається.

Єдине, у чому я "погоджуюся" з Путіним, – це коли він говорить про "усунення першопричини війни". Я також схильний так думати. Але першопричина конфлікту – це сам Путін і неадекватна позиція Росії, яка не може змиритися з існуванням Незалежної України,

– наголосив Валентин Гладких.

Тільки коли Кремль змириться з тим, що ніхто не задовольнятиме його забаганки, – можна говорити, що першопричина усунена. Ба більше, злочинний російський режим – це єдина причина війна.

Він ніколи не зможе скорегувати свою поведінку. Тому треба створити умови, за яких у Росії зміниться політичний режим. Як та коли це станеться – питання відкрите.

Нагадаємо, у Білому домі готуються до можливої тристоронньої зустрічі між Трампом, Путіним і Зеленським. ЗМІ припускають, що вона може відбутися з 11 по 17 серпня. Трамп неодноразово говорив, що відкритий до переговорів, аби покласти край війні.