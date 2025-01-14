Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МИД Китая по итогам разговора Си Цзиньпина и президента Европейского совета Антониу Кошты. Также китайский лидер выразил поддержку стратегической автономии ЕС.

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Какова позиция Китая относительно войны в Украине

Си Цзиньпин заверил президента Европейского совета, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире и поддерживает стратегическую автономию Евросоюза.

Он подчеркнул отсутствие существенных конфликтов интересов или геополитических разногласий между Пекином и Брюсселем. Кроме того, Си Цзиньпин выразил доверие к Евросоюзу и надежду на усиление стратегической коммуникации.

Отдельно, Си и Кошта обсудили войну в Украине.

"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как Украина. Си Цзиньпин подробно остановился на принципиальной позиции Китая, которая заключается в поддержке мира и содействии переговорам", – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2025 году запланирован визит Си Цзиньпина в Россию. Посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов отметил, что китайский лидер якобы понимает основу конфликта.