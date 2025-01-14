Повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення МЗС Китаю за підсумками розмови Сі Цзіньпіна та президента Європейської ради Антоніу Кошти. Також китайський лідер висловив підтримку стратегічній автономії ЄС.

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Яка позиція Китаю щодо війни в Україні

Сі Цзіньпін запевнив президента Європейської ради, що Китай вважає Європу важливим полюсом у багатополярному світі та підтримує стратегічну автономію Євросоюзу.

Він підкреслив відсутність суттєвих конфліктів інтересів чи геополітичних розбіжностей між Пекіном і Брюсселем. Крім того, Сі Цзіньпін висловив довіру до Євросоюзу та сподівання на посилення стратегічної комунікації.

Окремо, Сі та Кошта обговорили війну в Україні.

"Сторони обмінялися думками з таких питань, як Україна. Сі Цзіньпін детально зупинився на принциповій позиції Китаю, яка полягає в підтримці миру та сприянні переговорам", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2025 році запланований візит Сі Цзіньпіна до Росії. Посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов зазначив, що китайський лідер нібито розуміє основу конфлікту.