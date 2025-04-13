Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой CNN Türk и TGRT.

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В Турции заявляют о встрече представителей России и Украины

Ссылаясь на собственные источники в Минобороны Турции, ряд СМИ утверждает, что в Анкаре 15 – 16 апреля состоятся переговоры между Украиной и Россией. Кто войдет в делегации – неизвестно.

Турецкие издания утверждают, что встреча состоится в Командовании Военно-морских сил, которое расположено в столице Турции. Вероятно, главной темой переговоров станет вопрос безопасности Черного моря.

В то же время другие СМИ Турции сообщают совсем другое. Они пишут, что речь идет именно о встрече по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня. Вероятно в этой встрече будут принимать представители иностранных государств. Поэтому, точно неизвестно, будут ли присутствовать представители Украины и России на этой встрече.

Сейчас на официальном уровне ни в Украине, ни в России не комментировали сообщения в СМИ.

Напомним, что 10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры делегаций США и России. На встрече дипломаты обсуждали нормализацию работы дипведомств, а также восстановление прямого авиасообщения между странами.