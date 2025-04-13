Про це повідомляє 24 Канал з посиланням CNN Türk та TGRT.

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У Туреччині заявляють про зустріч представників Росії та України

Посилаючись на власні джерела в Міноборони Туреччини, низка ЗМІ стверджує, що в Анкарі 15 – 16 квітня відбудуться переговори між Україною та Росією. Хто увійде до делегацій – невідомо.

Турецькі видання стверджують, що зустріч відбудеться у Командуванні Військово-морських сил, яке розташоване у столиці Туреччини. Ймовірно, головною темою переговорів стане питання безпеки Чорного моря.

Водночас інші ЗМІ Туреччини повідомляють зовсім інше. Вони пишуть, що мовиться саме про зустріч з питань безпеки у Чорному морі у світлі можливого припинення вогню. Ймовірно у цій зустрічі будуть брати представники іноземних держав. Відтак, достеменно невідомо, чи будуть присутні представники України та Росії на цій зустрічі.

Наразі на офіційному рівні ані в Україні, ані в Росії не коментували повідомлення у ЗМІ.

Нагадаємо, що 10 квітня у Стамбулі відбулися переговори делегацій США та Росії. На зустрічі дипломати обговорювали нормалізацію роботи дипвідомств, а також відновлення прямого авіасполучення між країнами.