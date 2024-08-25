По словам Зеленского, украинский подход ближе к миру, чем любые другие предложения. Президент подчеркнул, что все предложения, которые было слышно от многих уже стран мира, это пока только политические заявления.

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Нужны конкретные шаги, а не слова

Глава государства подчеркнул, что то, с чем выступают другие государства, это не путь, это не формулы, это никакая не конкретика.

Кто-то говорит, что завершит войну за полгода, кто говорит за год. Третий эксперт говорит, что за сутки. Четвертый говорит, что война завершится в 2026 году, когда экономика России упадет. Смотрите, пока это просто заявления. Они разные, аналитические, экспертные, политические. Ни у кого нет никакого плана,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина всегда поддерживает дипломатическое решение конфликта. Она хочет, чтобы уже завтра прекратили гибнуть ее воины. Однако невозможно разговаривать с преступником.

Но вы не можете с насильником, с маньяком договариваться. Скажи ему: Послушай, сядь. Мы понимаем, что ты уже изнасиловал 15 наших людей, еще 30 ты убил, но давай поговорим. Больше так не делай. Это так не работает. Не работает с этим человеком,

– объяснил Зеленский.

Политических запугиваний Путин не боится. 143 страны признали Россию агрессором и оккупантом. Однако несмотря на это российские войска продолжили убивать гражданских в Украине, обстреливать ее города. "Посмотрите его ответ на дипломатию", – призвал президент.

Я только за дипломатию, Я бы хотел увидеть конкретные шаги. И чтобы это не было за счет 30 процентов нашего государства. И не за счет нашего населения. Если есть такой план, мы только "за",

– заявил политик.

Напомним, что президент Зеленский предложил Индии провести следующий Саммит мира, но при условии, что Нью-Дели поддержит коммюнике первого саммита.