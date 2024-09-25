О том, что Индия является большой надеждой Киева на заключение мирного договора, изданию Politico заявил неназванный украинский чиновник.

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Моди хочет, чтобы Украина пошла на уступки

По словам чиновника, во время летних переговоров с Киевом Моди якобы дал понять, что Украине придется пойти на определенные компромиссы, однако они не должны включать отказ от территорий в пользу России.

В то же время Украина все чаще рассматривает Индию как идеального посредника в переговорах с Кремлем. Мол, именно Нью-Дели может быть "единственным глобальным игроком", который способен вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом.

Отношения между Вашингтоном и Москвой находятся в состоянии глубокой заморозки. Попытки таких стран, как Саудовская Аравия, сыграть роль миротворца провалились, тогда как Китай обвиняют в активной помощи Москве в военных действиях, а Зеленский только в этом месяце раскритиковал правительство Бразилии за то, что оно стало "пророссийским",

– отметили журналисты.

Между тем министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, заявил, что у них нет мирного плана по войне в Украине, пишет The Hindu.

Он сказал, что Индия общается с обеими сторонами, пытаясь понять, как можно ускорить мирные переговоры.

Это своего рода разведка, которую мы проводим. Я имею в виду, что у нас нет мирного плана,

– сказал Джайшанкар.

Также Субраманиям Джайшанкар сообщил, что правительство делится беседами, которые он вел с одной стороной, с другой.

К слову, 23 сентября президент Украины встретился с Моди в Нью-Йорке. Известно, что они обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества, а также реализацию Формулы мира и подготовку ко второму саммиту мира.