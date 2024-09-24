Об этом сообщили в ОП. Также рассказали детали этих встреч. Главное передает 24 Канал.

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На встрече с членами Конгресса США Зеленский говорил о Плане победы

На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.

Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ,

– сказал украинский лидер.

Президент подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области, потребности украинских воинов и важность своевременной поставки оборонных пакетов.

Кстати, в ОП сообщили, что отдельное внимание на этой встрече уделили Плану победы, который уже на этой неделе президент представит Байдену, Конгрессу и кандидатам в президенты.

Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от любых решений Путина,

– заявил Владимир Зеленский.

Также во время встречи обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. В ОП отметили, что накануне зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что важно усиливать санкции против России.

Зеленский встретился с членами Конгресса США / Фото ОП

С премьером Индии об активизации совместной работы на международных площадках

Также украинский лидер встретился с премьером Нарендрой Моди. Глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ОП отметили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились во время исторического визита премьера Индии в Киев месяц назад. Напомнили, что тогда речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечения Индии к послевоенному восстановлению, а еще взаимодействие в области образования, науки и культуры.

Особое внимание во время встречи уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира,

– сообщили в Офисе Президента.

Зеленский встретился с Моди / Фото ОП

С президентом Парагвая о перспективах торгово-экономического сотрудничества

Также Владимир Зеленский встретился с Сантьяго Пеньей. Украинский лидер поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Президент рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира.

Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике,

– сказал Зеленский.

Также в ОП сообщили, что во время встречи лидеры обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества, обмен опытом в горном и сельском хозяйстве. Кроме того, поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.

Зеленский встретился с президентом Парагвая / Фото ОП

С премьером Японии об энергетической поддержке и усилении санкций против России

Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой. Глава государства отметил главу правительства орденом Ярослава Мудрого I степени.

Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня – от всего украинского народа. Мы очень благодарны за такую сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения,

– заявил Владимир Зеленский.

Также президент поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 миллиардов евро, а еще за поддержку санкций против России. Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые агрессор использует для обхода санкций.

Среди тем обсуждения – сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов,

– отметили в ОП.

Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Зеленский встретился с премьером Японии / Фото ОП