Про це повідомили в ОП. Також розповіли деталі цих зустрічей. Головне передає 24 Канал.

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На зустрічі з членами Конгресу США Зеленський говорив про План перемоги

На полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.

Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу,

– сказав український лідер.

Президент детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

До речі, в ОП повідомили, що окрему увагу на цій зустрічі приділили Плану перемоги, який уже цього тижня президент представить Байдену, Конгресу і кандидатам у президенти.

Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна,

– заявив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі обговорили перспективи реалізації проєктів з відбудови. В ОП зауважили, що напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти Росії.

Зеленський зустрівся з членами Конгресу США / Фото ОП

З прем'єром Індії про активізацію спільної роботи на міжнародних майданчиках

Також український лідер зустрівся з прем'єром Нарендрою Моді. Глава держави подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

В ОП зазначили, що Володимир Зеленський і Нарендра Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час історичного візиту прем'єра Індії до Києва місяць тому. Нагадали, що тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного й оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а ще взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру,

– повідомили в Офісі Президента.

Зеленський зустрівся з Моді / Фото ОП

З президентом Парагваю про перспективи торговельно-економічної співпраці

Також Володимир Зеленський зустрівся з Сантьяго Пеньєю. Український лідер подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру.

Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке,

– сказав Зеленський.

Також в ОП повідомили, що час зустрічі лідери обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці, обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві. Окрім того, доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співробітництва.

Зеленський зустрівся з президентом Парагваю / Фото ОП

З прем'єром Японії про енергетичну підтримку та посилення санкцій проти Росії

Також на полях Генеральної Асамблеї ООН президент зустрівся з прем'єром Японії Фуміо Кішідою. Глава держави відзначив очільника уряду орденом Ярослава Мудрого I ступеня.

Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене – від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення,

– заявив Володимир Зеленський.

Також президент подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 мільярдів євро, а ще за підтримку санкцій проти Росії. Глава держави наголосив, що важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які агресор використовує для обходу санкцій.

Серед тем обговорення – співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів,

– зазначили в ОП.

Володимир Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги. До нього увійдуть трансформатори, генератори й інше обладнання.

Зеленський зустрівся з прем'єром Японії / Фото ОП