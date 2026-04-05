Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске, –Зеленский
- Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске, обсуждая вопросы безопасности, экономического сотрудничества и региональной ситуации.
- Стороны договорились продолжить сотрудничество в сферах экономики и безопасности, а также поговорили восстановление инфраструктуры и последствия войны.
Украинская делегация провела серию переговоров в Дамаске, включая двустороннюю встречу с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа и трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны обсудили широкий спектр вопросов – от безопасности до экономического сотрудничества.
Украина заявила о намерении развивать новые отношения с Сирией после падения режима Башара Асада. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что обсуждали на переговорах?
В рамках визита 5 апреля состоялись как отдельные встречи между Украиной и Сирией, так и переговоры в трехстороннем формате Украина – Сирия – Турция.
Во время переговоров стороны подняли ключевые вопросы безопасности, обороны и региональной ситуации, в частности в контексте событий вокруг Ирана. Особое внимание уделили энергетическому и инфраструктурному сотрудничеству.
Также участники обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, что является критически важным направлением для региона.
Зеленский отметил, что нынешние переговоры являются частью построения новых отношений с Сирией после политических изменений в стране.
Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности. Украина была среди первых государств, которые поддержали Сирию после падения режима Башар Асад, и готова в дальнейшем способствовать стабилизации ситуации в стране,
– отметил президент
Отдельным блоком переговоров стали вопросы преодоления последствий войны и восстановления инфраструктуры.
Стороны подробно обсудили опыт Украины в противодействии агрессии и возможности сотрудничества в восстановлении. Также речь шла о переговорном процессе по войне России против Украины.
Украина и Сирия договорились продолжить сотрудничество по нескольким направлениям, в частности в сфере экономики и безопасности.
"Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", – сказал Зеленский.
В Киеве также поблагодарили сирийцев за теплый прием и поддержку во время визита.
Переговоры Украины, Сирии и Турции / Фото Владимир Зеленский
Мирные переговоры России и Украины: когда ожидать?
Сейчас из-за войны на Ближнем Востоке политико-военная часть мирных переговоров по российско-украинскому противостоянию стоит на паузе. В то же время в некоторых аспектах работа сторон продолжается.
Михаил Подоляк также отметил, что из-за поддержки Ирана отношение к России в странах Ближнего Востока кардинально меняется – от ранее нейтрально-положительного оно переходит к откровенно негативному. В то же время, по его словам, позиции Украины на международной арене укрепились, а ее субъектность очень выросла.