Украина, Сирия и Турция провели трехсторонние переговоры в Дамаске, –Зеленский

Украинская делегация провела серию переговоров в Дамаске, включая двустороннюю встречу с президентом Сирии Ахмед аш-Шараа и трехсторонние переговоры с участием Турции. Стороны обсудили широкий спектр вопросов – от безопасности до экономического сотрудничества.

Украина заявила о намерении развивать новые отношения с Сирией после падения режима Башара Асада. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что обсуждали на переговорах?

В рамках визита 5 апреля состоялись как отдельные встречи между Украиной и Сирией, так и переговоры в трехстороннем формате Украина – Сирия – Турция.

Во время переговоров стороны подняли ключевые вопросы безопасности, обороны и региональной ситуации, в частности в контексте событий вокруг Ирана. Особое внимание уделили энергетическому и инфраструктурному сотрудничеству.

Также участники обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, что является критически важным направлением для региона.

Зеленский отметил, что нынешние переговоры являются частью построения новых отношений с Сирией после политических изменений в стране.

Строим новые отношения, новые возможности и расширяем работу ради безопасности. Украина была среди первых государств, которые поддержали Сирию после падения режима Башар Асад, и готова в дальнейшем способствовать стабилизации ситуации в стране,

– отметил президент

Отдельным блоком переговоров стали вопросы преодоления последствий войны и восстановления инфраструктуры.

Стороны подробно обсудили опыт Украины в противодействии агрессии и возможности сотрудничества в восстановлении. Также речь шла о переговорном процессе по войне России против Украины.

Украина и Сирия договорились продолжить сотрудничество по нескольким направлениям, в частности в сфере экономики и безопасности.

"Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", – сказал Зеленский.

В Киеве также поблагодарили сирийцев за теплый прием и поддержку во время визита.

Переговоры Украины, Сирии и Турции

