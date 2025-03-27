Об этом в четверг, 27 марта, во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, комментируя возможность дальнейшего диалога между сторонами, передает 24 Канал.

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Будут ли переговоры Украины и США

Георгий Тихий выразил уверенность в том, что переговоры с американской стороной будут продолжаться и в дальнейшем.

Мы убеждены, что процесс продолжится и еще будут встречи. Но точной даты я пока назвать не могу. Но опять же мы убеждены, что этот процесс будет продолжаться,

– заявил он.

Напомним, 25 марта в Саудовской Аравии завершились переговоры Украины и России при посредничестве США, во время которых договорились о перемирии в Черном море и прекращении ударов по энергоструктуре.

Тогда Владимир Зеленский анонсировал новые раунды переговоров "в ближайшее время", а министр обороны подчеркнул важность дополнительных технических консультаций для эффективного внедрения договоренностей.