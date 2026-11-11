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США и Россия теряют "монополию": эксперт раскрыл суть переговоров в Абу-Даби

Петр Синеокий
США и Россия теряют монополию в переговорах

США и Россия теряют "монополию" в переговорах / Фото: Getty Images

Европейская делегация приняла участие в ряде встреч в рамках переговоров в Абу-Даби. На самом деле это позитивный шаг для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, участие представителей Европы в переговорном процессе является важным показателем. "Монополия" США и России на принятие ключевых решений существенно ослабла.

 
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Этот раунд переговоров действительно важен

Как подчеркнул Тимочко, нынешний раунд переговоров чрезвычайно важен. Именно сейчас станет ясно, будет ли какой-то реальный прогресс, по крайней мере, до встречи на уровне лидеров государств. Тогда можно будет говорить о прогнозах относительно завершения войны.

При этом не стоит забывать, что россияне и впредь будут пытаться манипулировать и продвигать все свои требования. Поэтому вряд ли стоит ожидать какого-либо значительного прогресса.

К тому же вскоре возникнут вопросы о том, насколько влиятельными будут спецпредставители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в дальнейшем ходе переговоров. Не стоит забывать, что Конгресс уже под контролем демократов.

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К Виткоффу и Кушнеру в Конгрессе возникнет очень много серьезных вопросов. Они "завязались" с российским бизнесом, и эти связи будут расследоваться. Тогда они будут заняты совершенно не украинскими вопросами– отметил Тимочко.

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Добавим, что представитель украинской делегации Давид Арахамия недавно прокомментировал ход мирных переговоров. По его словам, этот раунд переговоров был одним из самых сложных. Россияне пришли с очень жесткими директивами, и смягчить дискуссию было крайне сложно. При этом он считает, что сейчас наблюдается положительная динамика, позволяющая "достичь решения до наступления Нового года".

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