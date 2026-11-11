США та Росія втрачають "монополію": експерт розкрив суть переговорів в Абу-Дабі

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, участь у переговорному процесі представників Європи є важливим показником. "Монополія" США та Росії на ухвалення ключових рішень суттєво послабилася.

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Цей раунд переговорів є справді важливим

Як наголосив Тимочко, теперішній раунд переговорів є надзвичайно важливим. Саме зараз стане зрозуміло, чи буде якийсь реальний прогрес принаймні до зустрічі на рівні лідерів держав. Тоді можна буде говорити про прогнози щодо завершення війни.

При цьому не варто забувати, що росіяни і надалі намагатимуться маніпулювати та просунути усі свої вимоги. Тому навряд чи варто очікувати якогось значного прогресу.

До того ж скоро будуть питання, наскільки впливовими будуть спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер надалі в переговорах. Не варто забувати, що Конгрес вже за демократами.

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До Віткоффа і Кушнера в Конгресі виникне дуже багато серйозних питань. Вони "зав'язалися" з російським бізнесом, і ці зв'язки будуть розслідувати. Тоді вони будуть зайняті абсолютно не українськими питаннями– зазначив Тимочко.

Аналітик сказав, чого очікувати від мирних переговорів: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, що представник української делегації Давид Арахамія нещодавно прокоментував хід мирних переговорів. За його словами, цей раунд переговорів був одним із найважчих. Росіяни прийшли з дуже жорсткими директивами, і пом'якшити дискусію було вкрай складно. При цьому він вважає, що зараз є позитивна динаміка, аби "досягти рішення до настання Нового року".