В Белом доме появилась "темная лошадка": интервью с Марией Ульяновской о влиянии Миллера и переговорах

Переговоры о прекращении войны в Украине вновь оказались в центре внимания, однако в Вашингтоне они не стали главной темой для обсуждения. Американцев гораздо больше волнуют внутриполитические процессы: возможные расследования в отношении Дональда Трампа, будущее Республиканской партии и усиление влияния его ближайшего окружения. В то же время за дипломатическими заявлениями о скором завершении войны скрывается немало неопределенности, а первый раунд переговоров в Абу-Даби должен был прежде всего помочь снизить напряженность.

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Корреспондент Independence Avenue Media Мария Ульяновская в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснила, почему в Украине не возлагают больших надежд на первые переговоры, что на самом деле происходит за кулисами американской политики и насколько реален импичмент президента США.

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Что известно о переговорах в Абу-Даби и реакции США

Первый вопрос – переговоры в Абу-Даби. Украинская делегация говорит, что много говорили о большом обмене пленными. Стив Виткофф заявил, что обсуждались гарантии безопасности для Украины. По его словам, договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Но до этого Трамп выступил с заявлением, мол, границы Украины после завершения войны или после мирных переговоров могут измениться. Как в США реагируют на эти переговоры? Является ли это главной темой номер один, или все-таки какие-то другие темы более важны для американцев?

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В Соединенных Штатах это точно не тема номер один. Здесь хватает своих новостей с понедельника, с выходных: и большое интервью Трампа для одного из телеканалов, и назначение нового главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, и возможное рассмотрение вопроса об импичменте министра обороны Пита Хэгсета. Здесь это больше в центре внимания.

Об Украине и этих переговорах говорят, и говорят тоже довольно интересно. Я, например, вижу, что "Радио Свобода" выпустило большой материал. Они поговорили с несколькими аналитиками и пишут, что для Запада эти переговоры – это прежде всего возможность положить конец этой войне. Но для России эти переговоры могут стать способом выиграть эту войну.

Здесь пишут, что Россия является главным препятствием для заключения мирного соглашения, потому что Россия начала эту войну, она может остановить ее в любой момент и не идет ни на какие уступки. Также отмечается, что американским политикам необходимо понять разницу между тем, что Путин хочет от переговоров, и тем, о чем он хочет договориться.

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Сейчас также говорят об этой большой архитектуре безопасности, которую сейчас предлагают Соединенные Штаты, и о том, что, например, Кая Каллас сказала, что в Европе уже есть архитектура безопасности, и в этом нет необходимости. И пока Россия бомбардирует мирных жителей и не демонстрирует признаков доброй воли к переговорам, к миру, Россия не может участвовать в обсуждении европейской стратегии безопасности.

Полное интервью: смотрите видео

И еще один вопрос, на который обращает внимание "Радио Свобода", – это то, кто возглавляет российскую делегацию. Они обращают внимание на то, что Владимир Мединский разделяет этот исторический ревизионизм Путина, что он уже возглавлял российскую делегацию на предыдущих переговорах. Это не привело к ничему, он один из тех, кто постоянно читает эти лекции, псевдоисторию.

Кроме того, бывший российский дипломат в комментарии изданию пишет, что он не является серьезным переговорщиком, что он из второго-третьего эшелона, поэтому к нему не стоит относиться серьезно.

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Интересно пишет Washington Post. Они поговорили с американскими экспертами о предложении создать для Украины альтернативную систему безопасности, которая позволит Западу помогать отражать будущие российские атаки. И еще одна интересная статья была в Washington Post. Издание пишет, что Москва уже празднует стратегическую победу, что администрация Трампа согласилась обсуждать за столом переговоров более широкую систему безопасности Европы.

И New York Times также пишет, что от этих переговоров многого не ждут, что не ожидают каких-либо подвижек как минимум до весны.

Но теперь о том, что происходит вокруг этих переговоров в Соединенных Штатах, а не о том, что пишут СМИ. Дональд Трамп в интервью в воскресенье заявил, что они уже очень близки к заключению соглашения, что война скоро закончится. Мы слышали от него много подобных заявлений, но в пятницу я пообщалась с одним из представителей украинской делегации на этих переговорах, который был в Вашингтоне.

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И он сказал, что, во-первых, большое достижение – то, что переговоры удалось возобновить, потому что Россия не хотела этого, и он приписывает Стивену Виткоффу большую заслугу в том, что удается вернуть этот трехсторонний формат переговоров. Напомню, что предыдущие переговоры в этом формате состоялись аж в феврале этого года. Мы очень долго не видели здесь прогресса.

А потом у нас еще что и война в Иране, которая, к сожалению, привела к росту цен на нефть.

Да. Он также сказал, кстати, что у Украины очень мало ожиданий от этого раунда переговоров, потому что это, по сути, собрать участников за одним столом, договориться о каких-то предварительных точках соприкосновения. Но он говорит, что если эти переговоры пройдут успешно, то уже на следующий раунд переговоров есть хорошие надежды, потому что они уже будут касаться более конкретных результатов.

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Что касается этого раунда переговоров, то в Соединенных Штатах состоялся брифинг для журналистов с участием представителя администрации США. Он был закрытым. Не сообщается, кто был этим представителем, но ключевые тезисы, которые американские чиновники передали американским СМИ, заключаются в том, что США впервые видят реальное желание России завершить войну, что якобы российская сторона действительно заинтересована в том, чтобы положить конец войне.

И очень интересно, что он подчеркнул, что обе стороны демонстрируют определенную гибкость в территориальных вопросах. Мы знаем, что вопрос территорий – это принципиальный вопрос, по которому нет прогресса ни в Украине, ни в России.

И этот чиновник довольно интересно это сформулировал. Он, если перевести дословно, сказал, что в частном порядке стороны демонстрируют определенную гибкость в отношении возможного обмена территориями. Мне показалось, что это довольно интересный тезис – о каком обмене территориями идет речь. Потому что мы понимаем, что Россия требует от Украины, но, возможно, здесь можно уловить сигнал о том, что Россия готова отдать определенные территории, которые она здесь оккупировала. Это интересный момент.

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Он говорил, этот чиновник, что все территориальные требования – это будет, скорее всего, последний этап переговоров. Мы понимаем, что это самый сложный вопрос сейчас. Он говорил, что главная тема – это будут гарантии безопасности для Украины, а также будет обсуждаться возможность предоставления Украине гарантий безопасности по модели пятой статьи НАТО.

И здесь также важен элемент этой большой стратегии безопасности Европы и в целом роль Европы сейчас в этих переговорах. Мы знаем, что представители европейской делегации тоже находятся в Абу-Даби, что они встречались отдельно с Украиной и Соединенными Штатами для обсуждения вот этих точек соприкосновения того, как может выглядеть эта система безопасности.

Россияне не захотели встречаться с европейцами, но Соединенные Штаты, как пишут СМИ, сейчас пытаются оказать давление на россиян, чтобы те допустили европейских представителей к этим переговорам.

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Потому что, когда речь идет о будущей системе безопасности Европы, очевидно, что не может быть и речи о каких-либо договоренностях без европейских участников. Но мы также знаем, что Европа не может договориться, кто будет представлять страны Европы на этих переговорах. Поэтому здесь есть такой довольно интересный момент.

Почему главной целью первого раунда была деэскалация войны

Что касается территорий, появлялись различные статьи со ссылкой на источники в американской делегации. Якобы американцы предлагают россиянам такую уловку: Путин сможет объявить о победе, о захвате всего Донбасса, и для этого хотят изменить границы Донецкой и Луганской областей. Однако эти территории, которые сейчас контролируют ВСУ, будут оставаться и юридически, и практически под контролем Киева. Об этом тоже говорят в американских СМИ?

Я видела несколько статей об этом. Сейчас назову один момент, который у меня в голове, потому что я его забуду. Из интересного – что мне тоже сказал участник украинской делегации. Он говорил об этой эскалации войны, которая происходит, об этих усиленных обстрелах Украины со стороны России и так далее.

И он говорил об этом в контексте того, что сейчас складывается ситуация, когда – мне просто показался этот момент довольно интересным – если раньше страны контролировали войну, то теперь война развернулась настолько, по крайней мере со стороны России, что она уже диктует шаги российских политиков. Они не могут остановить этот маховик, который они запустили.

Поэтому он говорил о том, что эти переговоры нужны прежде всего – этот первый раунд – для того, чтобы деэскалировать то, что сейчас происходит. И это была главная цель украинской делегации на этом первом раунде переговоров – просто добиться некоторой деэскалации разгоревшейся войны, потому что российская делегация, как он сказал, тоже оказалась уже в плену своих действий, и они не могут предпринимать шаги по деэскалации.

Если не будет шагов по деэскалации, то они просто не смогут остановиться. Так он об этом сказал.

Реален ли импичмент Дональда Трампа

Очень активно звучит вот этот тезис об импичменте не только Пита Хегсета, но и вообще Дональда Трампа. Сколько сенаторов и конгрессменов поддерживают импичмент Трампа? Актуален ли этот вопрос сейчас? Говорят ли о нем вообще в Америке?

Вопрос импичмента очень интересен и очень рискован для нового созыва Конгресса. Но в целом демократы получают больше полномочий в Конгрессе. Они однозначно начнут расследование деятельности администрации, президента лично, его семьи.

Если говорить о том, какие скандалы могут стать основанием для импичмента, что будут расследовать, то однозначно будут расследовать возможное обогащение семьи президента благодаря его президентской должности, в частности криптовалютные проекты и инвестиционную компанию его сына.

Уже конгрессмен Джейми Раскин начал расследование о том, получали ли компании из инвестиционного портфеля этого инвестиционного фонда государственные контракты, федеральное финансирование, имели ли они, возможно, благоприятное отношение со стороны регулирующих органов после того, как в них инвестировала эта компания. То есть в отношении конфликта интересов.

Говорят об иностранных инвестициях Джареда Кушнера, его связях с Саудовской Аравией, которые хотят расследовать. Говорят о том, что, если помните, несколько месяцев назад Truth Social (платформа Дональда Трампа, где он очень много публикует посты и чаще всего новые заявления появляются именно там) хотела продавать ранний доступ к постам президента для компаний, что могло бы создавать конкурентные преимущества на рынке. И это тоже сейчас хотят расследовать.

Самолет президента, подаренный Катаром за четыреста миллионов долларов, отдельное финансирование бального зала Белого дома, пожертвования от больших доноров. Мы уже говорили о возможном конфликте интересов с бизнесменом российского происхождения Константином Соколовым, который был одним из больших доноров бального зала президента, получил разрешение на транзакцию с российским банком, находящимся под санкциями, после этого, и его также назначили главой инвестиционного фонда Госдепа США. И здесь говорят о конфликте интересов.

Дело с файлами Эпштейна никуда не делось. Демократы, напомню, недавно требовали начать новое независимое расследование, поскольку утверждали, что Министерство юстиции не проводит надлежащего расследования. Они говорили о том, что Минюст сейчас пытается защитить президента, вместо того чтобы полностью расследовать дело и опубликовать большинство документов по этому расследованию.

Война с Ираном и вопрос о том, были ли у президента полномочия начинать эти военные действия, не превысил ли он эти полномочия. Мы знаем, что Конгресс не очень поддерживал это.

То есть вопросов, которые будут расследоваться, много. Вопрос в том, пойдут ли демократы по пути импичмента. Уже был опыт двух импичментов президента Трампа. Оба раза демократы голосовали за импичмент в Палате представителей, в Сенате не набирали необходимого количества голосов, поэтому это дело не доводилось до конца.

Напомню, что первый импичмент был связан с Украиной, с тем звонком Владимиру Зеленскому. И вопрос заключался в том, пытался ли Дональд Трамп склонить Украину к вмешательству в американские выборы в обмен на разблокирование помощи, которую Соединенные Штаты должны были выделить Украине.

А второй импичмент касался атаки на Капитолий 6 января. Провоцировал ли Дональд Трамп, призывал ли он своих сторонников штурмовать Капитолий или нет. То есть, по крайней мере, второе обвинение было очень серьезным, потому что это сильно всколыхнуло столь ранее цивилизованную, спокойную политику Соединенных Штатов, когда Капитолий штурмовали якобы по приказу, по желанию президента.

Но тогда даже не хватило необходимого количества голосов, хотя некоторые республиканцы проголосовали вместе с демократами.

Поэтому сейчас говорят о том, что у демократов не будет такого широкого большинства в Сенате. Для этого требуется две трети голосов Сената, и они, скорее всего, не смогут набрать необходимое количество голосов для полного объявления импичмента. Неизвестно, найдется ли достаточное количество республиканцев, которые проголосуют за импичмент президента.

И в целом сейчас в Республиканской партии пытаются оправиться после выборов и понять, каким будет дальнейший путь этой партии. Останется ли она с Дональдом Трампом. Сможет ли он сейчас перестроить партию и убедить избирателей Республиканской партии вернуться к нему. Произойдет ли отход от президента Трампа к, возможно, возвращению более умеренных консервативных ценностей.

То есть сейчас здесь тоже очень много вопросов, и от того, как завершится эта борьба, будет зависеть и то, как Конгресс и Сенат будут голосовать за инициативы президента, поддерживать их или нет.

Многие эксперты, с которыми я общаюсь, говорят о том, что для демократов существует большой соблазн пойти по пути импичмента, но если это произойдет, для Украины это будет очень плохим знаком, потому что Украина тогда останется самым низким приоритетом для Конгресса, поскольку Конгресс будет сосредоточен на этих расследованиях, на поиске голосов, на процедуре импичмента и внутренних вопросах, а не на вопросе помощи Украине.

Поэтому для Украины было бы лучше, чтоб путь импичмента не выбирали, по крайней мере пока.

Какую роль в Белом доме будет играть Стивен Миллер

Вы упомянули Стивена Миллера, который сейчас занимает пост главы аппарата Белого дома. Мы знаем, что он – большой сторонник как массовых депортаций из США, так и жесткого давления на Украину. И некоторые источники Reuters пишут, что его присутствие в администрации может склонять Трампа к более жестким радикальным действиям. Что в США говорят о Миллере? Какая у него там слава и репутация?

Репутация очень одиозная. Было понятно, что, во-первых, Дональд Трамп заменит Сьюзи Уайлс на посту главы аппарата Белого дома, потому что, по сути, после такого сокрушительного поражения на выборах она должна была взять на себя ответственность за это.

То есть возлагают вину на то, что она там не справилась с определенными обязанностями и нужно заменить, привести нового человека, который будет решать различные вопросы. Вообще глава аппарата Белого дома – это, как правило, человек, который берет на себя большую часть прямой коммуникации с президентом.

То есть нельзя просто сесть, позвонить президенту и что-то обсудить. Ты разговариваешь с руководителем аппарата, а он затем доносит или не доносит определенную информацию до президента при президенте Трампе.

Как у нас глава Офиса Президента, условно говоря.

Да, да. И в Соединенных Штатах в целом эта должность сейчас не соответствует этой роли, потому что мы знаем, что президент Трамп любит общаться напрямую с журналистами. К нему есть открытый доступ и у журналистов, и у людей, которые хотят что-то ему сообщить, рассказать, поговорить с президентом. Он очень доступен в этом вопросе, поэтому глава аппарата сейчас играет немного иную роль.

Что интересно в отношении назначения Стивена Миллера на эту должность. Во-первых, Стивен Миллер сам хотел эту должность. Он сам лоббировал свою кандидатуру. Он один из тех людей, которые остались с Дональдом Трампом после штурма Капитолия, после такого тяжелого ухода Дональда Трампа с поста президента в 21-м году, когда казалось, что его политическая карьера завершилась и очень многие люди тогда отвернулись от него. Стивен Миллер был с ним все это время.

И, как пишут СМИ, я помню, я читала профиль Стивена Миллера, когда президент Трамп только пришел к власти на второй срок, и Стивен Миллер был одной из ключевых фигур в его окружении. Потому что после 2021 года Стивен Миллер сел и начал анализировать, что пошло не так, какие процедурные и правовые механизмы привели к потере Дональдом Трампом президентского поста.

Ведь мы помним, что во время первого президентства окружение Трампа было несколько иным. Там были люди, которые считали, что должны защищать ценности политики США от столь активных действий президента.

И вот мы видим, что во время второго срока это полностью изменилось. У Трампа очень лояльное окружение, которое не оспаривает его даже в вопросе о решении начать войну с Ираном. Мы знаем, что только Джей Ди Венс высказал свое мнение, что он считает это плохой идеей. Все остальные соглашались с тем, как решит президент.

То есть они играют на его эго. И мы видим это сейчас: Трамп живет в абсолютной уверенности, что он всегда прав, и не может быть такого, чтобы он совершил какую-то ошибку – всегда виноват кто-то другой.

Извините, то есть Миллер – это тот человек, который создал информационный пузырь, который отвечал за все популистские идеи, все плохие идеи, которые привели к поражению. И все равно Трамп оставляет его в команде, потому что, видимо, очень ему доверяет?

Получается, что да. Я думаю, что он доверяет Стивену Миллеру. А Стивен Миллер – очень идеологичный человек. Если Сьюзи Уайлс была очень гибкой в отношении различных политических курсов, то у Стивена Миллера есть очень четкие идеологические предубеждения, которые в Соединенных Штатах довольно часто критикуют как слишком радикальные.

Например, он является автором миграционной политики, которая сейчас проводится, и он не стесняется в выражениях, когда комментирует, например, вопросы эмиграции. Он заявляет, что Камала Харрис впустила в Соединенные Штаты мигрантов, насилующих детей, и он кричит по телевидению о гибели этих детей. У него очень радикальные взгляды, скажем так.

Кстати, писали о том, что якобы Миллер как раз призывал к казни иранцев, против которых Соединенные Штаты начинали войны. Даже об этом высказывался по телевидению.

Да, он не стесняется в выражениях. Он находится в очень тесной связи с президентом и разрабатывает стратегию реализации президентской политики. Например, его идея с этими исполнительными указами, целым потоком которых мы стали свидетелями, как только Трамп вступил на второй срок.

Это идея и реализация Стива Миллера, который нашел вот эту лазейку в законодательстве Соединенных Штатов: если ввести чрезвычайное положение в какой-либо из сфер, то президент может своими исполнительными указами, по сути, делать что угодно. И они этим пользуются.

Стивен Миллер является архитектором миграционной политики второго срока Трампа, которая стоила республиканцам избирателей на промежуточных выборах, потому что они потеряли, по сути, всю базу латиноамериканских избирателей, пострадавших от этой миграционной политики. Напомню, что когда миграционная полиция ICE убила американского гражданина, Стивен Миллер заявил, что этот гражданин был просто "домашним террористом".

И поэтому эти заявления делают его очень непопулярным из-за его такой радикальной миграционной политики. И тогда возникает вопрос: зачем назначать его на столь высокий пост в администрации, если он, по сути, является лицом такой непопулярной политики?

И это назначение вызвало сейчас очень много опасений в Вашингтоне, потому что после поражения республиканцев на выборах мы услышали, что президент якобы готов сотрудничать с демократами, искать компромиссы. И вот назначение Стивена Миллера, по сути, свело все это на нет, потому что назначение Стивена Миллера, как пишут американские СМИ, означает, что Трамп вступил на путь войны и что нельзя было придумать более радикального назначения, которое олицетворяет вот эту политику войны с окружением, с Конгрессом, с более умеренными политиками в Соединенных Штатах.

У Стивена Миллера сейчас стоит важная задача. Он должен мобилизовать избирательную базу Трампа на президентские выборы. То есть он говорит о том, что проиграли не только потому, что политика была слабой, непопулярной, из-за войны в Иране и т. д., а потому, что республиканские избиратели, избиратели MAGA, недостаточно активно пришли и проголосовали.

Интересно также, что Стивен Миллер уже открыто заявил, что война в Иране была большим фактором, и для того, чтобы вернуть всех этих избирателей, первое, что нужно сделать, – это завершить войну в Иране.

Поэтому есть надежда, раз уж и Джей Ди Венс об этом говорит, и Стивен Миллер об этом говорит, что мы, возможно, увидим окончание войны в Иране. Соединенным Штатам будет очень трудно хоть как-то это объяснить, потому что победы в этой войне нет, есть только поражение Соединенных Штатов. Поэтому это будет непопулярное и тяжелое решение, которое будет сложно объяснить избирателям. Но завершение этой войны действительно может вернуть избирателей обратно.

Поэтому, если говорить шире о дальнейшем пути Республиканской партии, мы говорим о том, что более умеренные республиканцы начинают выходить на передний план, пытаясь, возможно, вновь перестроить партию вокруг ценностей Рейгана.

Мы также видим сейчас попытки Трампа, путем назначения Стивена Миллера, вновь сплотить партию вокруг ценностей MAGA, вокруг своей личности. И здесь мы увидим, какое из этих крыльев Республиканской партии получит большую поддержку и в конечном итоге победит. Я думаю, что это определит, какой будет Республиканская партия дальше и после Трампа.

Стоит ли ожидать нового пакета помощи Украине

Демократы предлагают выделить пакет помощи Украине на 15 миллиардов долларов. Удастся ли это как-то так быстро протянуть, даже несмотря на то, что Трамп остается президентом, что республиканцы тоже будут присутствовать, ну и еще до января они имеют свое влияние?

Что касается этого пакета помощи, о котором написала Financial Times, мы, кстати, говорили об этом на прошлой неделе, еще до того, как об этом написала Financial Times, о том, что демократы это обсуждают. Насколько мне известно из того, что я говорила со своими источниками, речь шла о новом созыве Конгресса.

После января, когда демократы полностью вернут себе контроль над Конгрессом, одним из приоритетов для них было выделение Украине пакета помощи. Это должен был быть небольшой пакет (10–15 миллиардов долларов) на энергетику и экономическую поддержку Киева.

Сейчас все очень быстро меняется, потому что мы видим, как риторика Трампа снова изменилась буквально за выходные. От того, что я как-то уже смогу договориться с демократами, мы будем учитывать интересы друг друга, до того, что вообще в посте в Truth Social президент спросил своих подписчиков, считает ли вообще кто-то, что эти выборы были честными.

Поэтому мы видим смену риторики в этом, мы видим смену риторики в назначении Миллера. У демократов тоже есть понимание, что готовиться нужно к войне, потому что вот эти последние шаги президента говорят о том, что борьба будет тяжелой.

Что это означает для Украины? Есть ли возможность сейчас, в период работы этого Конгресса, срок полномочий которого истекает 3 января, включить это в какой-либо из бюджетных законопроектов? Возможно. Возможно, если они сейчас поймут, что с Трампом не удастся договориться по Украине после января, возможно, они это сделают, но эксперты, с которыми я разговаривала, говорили, что, скорее всего, в эти оборонные документы, в бюджетные документы будут вносить такие более осторожные положения, и ожидать финансовой помощи сейчас не стоит. Что если это и произойдет, то уже в новом созыве Конгресса.

Сейчас нужно следить за ситуацией, потому что мы видим, что она меняется. Возможно, сторонники Украины в Конгрессе увидят, что сейчас есть возможность, пока существуют такие весомые рычаги влияния, как голосование за федеральный и оборонный бюджеты, возможно, здесь Трамп может проявить большую уступчивость. Будем наблюдать, как будет развиваться эта ситуация. Здесь сейчас сложно предсказать.

Ну, но в целом мы видим, что Трамп склонен продвигать вот эти переговоры, которые ведут Соединенные Штаты. Он говорит о том, что мирное соглашение уже почти достигнуто, что стороны почти договорились об этом. Поэтому, возможно, в контексте этого, опять же, посмотрим, как завершатся эти переговоры, будут ли последующие переговоры, состоится ли встреча в формате трех лидеров в Майами уже в декабре.

У нас еще очень много событий, которые могут определить, будет ли поддержка со стороны Конгресса или нет, и как изменится отношение президента Трампа к январю. Здесь все еще может измениться несколько раз, потому что времени еще достаточно и есть события, которые могут ознаменовать эти изменения.