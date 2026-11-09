Стало известно, кто войдет в состав украинской переговорной группы в Абу-Даби

Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Интерфакс-Украина".

Adv

популярные видео

Консультации в Объединенных Арабских Эмиратах пройдут в рабочем формате при посредничестве США. В переговорную группу от Украины войдут глава СЗР Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, а также председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Соединенные Штаты будут представлять посланцы президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер.

Главными темами встречи станут энергетическое перемирие с прекращением ударов по энергетической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море, гуманитарные вопросы и обмен военнопленными.