"Реальный шанс на прогресс": в США оценили ожидания от переговоров в Абу-Даби

В то же время, они заявили об оптимистичных перспективах трехсторонних переговоров. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в социальной сети Х.

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Что сказали в Вашингтоне?

Американские чиновники поделились с журналистами ожиданиями Вашингтона относительно предстоящего раунда диалога, ключевыми проблемами и планами на следующие этапы взаимодействия.

По словам журналиста, представители Соединенных Штатов видят реальную возможность сдвинуть процесс с мертвой точки, однако не ожидают заключения соглашения в Объединенных Арабских Эмиратах. Главная задача встречи, по их словам, заключается в уточнении позиций, выявлении разногласий и создании основы для дальнейших переговоров. Сколько раундов переговоров понадобится для того, чтобы подписать соглашение, представители Трампа не сказали.

Американские чиновники отмечают, что Россия обвиняет европейские страны в срыве предыдущих договоренностей в Стамбуле. В то же время США стремятся заверить Москву в своей согласованной позиции с Европой и НАТО и намерены выйти за рамки трехсторонних переговоров в более широкий многосторонний формат с участием европейских партнеров.

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Ожидается, что Великобритания, Германия, Франция и Италия вместе с представителями НАТО, ЕС и Украины присоединятся к обсуждению послевоенной архитектуры безопасности Европы. Вопрос гарантий должен стать центральным на встречах. Вашингтон уже обратился к России с требованием принять соглашение, предоставляющее Украине уровень защиты по образцу статей 4 и 5 Североатлантического альянса.

Любые конкретные обязательства Соединенных Штатов в конечном итоге будут зависеть от Трампа, при этом официальные лица подчеркнули, что финансовое бремя должна нести именно Европа. На переговорах также остается нерешенным территориальный вопрос, поскольку Россия настаивает на контроле над всей Донецкой областью, а Украина отстаивает сохранение нынешней линии разграничения.

Несмотря на публичные заявления, стороны якобы продемонстрировали определенную непубличную гибкость, подчеркнув необходимость параллельного решения территориальных претензий и вопросов гарантий безопасности. Вашингтон сохраняет осторожный оптимизм и допускает возможность встреч с участием Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время в случае успеха переговорного процесса.

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Отметим, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона имеет минимальные ожидания от первого раунда переговоров в Абу-Даби. Однако Киев надеется на более ощутимые результаты от второго этапа консультаций.

Отметим, что, несмотря на очередной раунд переговоров, на котором не ожидается подписания соглашения, страна-агрессор продолжает наносить удары по украинской энергетике т накануне зимы. В понедельник, 9 ноября, в трех областях Украины десятки тысяч людей остались без света.