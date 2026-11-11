Переговоры между Украиной и Россией не принесли результата: Le Monde раскрыло опасения Европы

Двухдневные переговоры Украины и России в Абу-Даби, завершившиеся 10 ноября, не принесли заметных результатов. Москва продолжает выступать против прекращения огня, в то время как европейские страны опасаются, что администрация Дональда Трампа может пойти на уступки Кремлю.

Об этом пишет Le Monde.

Почему переговоры в Абу-Даби зашли в тупик?

Переговоры между Украиной и Россией в Абу-Даби длились два дня и завершились 10 ноября. После четырех часов обсуждений стороны не достигли ощутимого прогресса. Москва продолжала сопротивляться прекращению огня, которого требуют Украина и ее союзники.

Президент Владимир Зеленский назвал дискуссию "конструктивной". В то же время российская делегация, выступавшая против прекращения огня, не прокомментировала итоги встречи.

После длительного дипломатического тупика администрация Дональда Трампа положительно оценила сам факт проведения переговоров. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон остается единственной страной, способной собрать представителей России и Украины за одним столом.

По словам Рубио, Трамп сделал завершение войны одним из своих приоритетов, хотя и признает сложность этой задачи и необходимость искать нестандартные решения.

Американскую сторону на переговорах в Абу-Даби представляли специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер – зять президента США. В течение последних месяцев они пытались убедить Украину и Европу, что экономическое сотрудничество с Россией еще до окончания войны может стать путем к миру.

В частности, обсуждались возможные договоренности в энергетическом секторе. Среди них – закупка российского дизельного топлива, о которой Трамп объявил 9 октября, несмотря на санкции в отношении российской нефти.

Теперь американские представители также говорят о создании новой архитектуры европейской безопасности, которая должна учитывать интересы России. Такая риторика перекликается со стремлением Владимира Путина ослабить НАТО и восстановить российскую сферу влияния на территории бывшего Советского Союза, в частности в Украине.

Изменение подхода администрации Трампа вызывает вопросы среди американских экспертов и политиков. Глава Международной кризисной группы Комфорт Эро предположил, что Виткофф и Кушнер, возможно, спешат представить себя миротворцами, а не бизнесменами, учитывая усиление контроля со стороны Конгресса.

Демократ Крис Кунс, который, вероятно, возглавит комитет Сената по международным отношениям, также раскритиковал действия американских чиновников. Он заявил, что Илон Маск, владелец спутниковой сети Starlink, министр обороны Пит Хегсет и другие лица, которые могли сыграть роль в лишении Украины возможности защищаться, должны ответить за свои действия.

Кунс подчеркнул, что Конгресс должен разобраться в этой ситуации.

Чего боится Европа?

Европейские страны обеспокоены тем, что администрация Трампа может поставить скорейшее заключение мирного соглашения выше интересов безопасности Украины. Представители Германии, Франции и Великобритании прибыли в Абу-Даби, чтобы обсудить ситуацию с американскими посредниками.

Европейские дипломаты опасались, что Вашингтон может предложить Москве дополнительные уступки ради скорейшего завершения войны. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейцам не стоит участвовать в переговорах.

В итоге представители европейских стран получили второстепенную роль, однако смогли донести до американской стороны свои ключевые требования.

Один из европейских дипломатов подчеркнул, что сначала должно произойти прекращение огня. После этого необходимо предоставить Украине гарантии безопасности, которые сделают невозможной новую российскую агрессию. И только потом можно переходить к дальнейшим договоренностям.

Напомним, Киев передал Москве предложения о перемирии в энергетике и Черном море и обсудил обмен до 1500 человек, с чем делегация США отправится в Россию. Второй раунд консультаций начнется 11 ноября в 10:00 по киевскому времени.