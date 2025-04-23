Рустем Умеров сообщил, что будут обсуждать стороны во время встречи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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Умеров высказался о встрече в Лондоне

Рустем Умеров отметил, что вместе с главой Офиса Президента и главой МИД Украины встретятся с союзниками из США и Европы.

Обсудим способы достичь полного и безусловного прекращения огня,

– подчеркнул Умеров.

Глава Минобороны Украины отметил, что от встречи в Джидде до Лондона цель Украины неизменна – преданность устойчивому и справедливому миру.

Напомним, что указывалось, что переговоры, которые были запланированы на 23 апреля в Лондоне по Украине на уровне министров отменены. Несмотря на это, наша делегация будет продолжать сотрудничать со своими партнерами.

"Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице", – писал глава ОП.

Ермак подчеркнул, что путь к миру непростой, но Украина предана мирным усилиям и в Саудовской Аравии и на других встречах четко продемонстрировала, что не она является препятствием на пути к миру.