Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала рассказал, что до последнего надеялся: вопрос Крыма станет предметом дискуссии во время переговоров. Кроме того, Рыбачук не понимает, зачем США так нужно, чтобы Украина юридически признавала суверенитет России над Крымом.

Смотрите также Топ-дипломаты Франции, Германии, США и Украины якобы отложили встречу в Лондоне, – SkyNews

Позиция ЕС и Украины – одинакова

"Это не только заявление Владимира Зеленского. Мы говорим об этом на каждом шагу: Украина не признает юридически оккупированные территории. Но это еще и позиция Европейского Союза. То есть США попытались "нахрапом". Я думаю, они пытались "протащить" эту тему в Париже на встрече, но ЕС стоит очень крепко" – сказал Рыбачук.

Он отметил, что заявления о непризнании Крыма как российской территории звучали также от главного дипломата Европейского Союза Каи Каллас. На фоне такой четкой позиции Украины и ЕС Соединенным Штатам, по его словам, "нечего делать" в этом формате.

Ответ украинских дипломатов на неприбытие американской делегации был четким, что понижают протокольный статус переговоров, будут проводить дополнительные консультации в Лондоне.

"Трамп выбрал совсем не тот сценарий, о котором говорил во время дебатов. Тогда он говорил, что если одна сторона соглашается и идет на компромиссы, а другая – нет, то он всю свою мощь, все санкции и дипломатическое давление направит на того, кто упирается. А упирается Владимир Путин, потому что он фактически получает все, а Украина "в ответ" должна отказаться от Крыма и получить какой-то условный компромисс", – сказал Рыбачук.

США не предоставляют реальных гарантий безопасности

Он отметил, что вместо этого Владимир Путин только признает "замораживание" линии конфликта – не по международно признанным границам, а по фактической линии фронта.

Никаких гарантий того, что это действительно будет мир, Соединенные Штаты не предоставляют. Неизвестно, как они собираются гарантировать, что Путин не сможет снова напасть на Украину. Возможно, это были бы не такие массированные атаки, как сейчас, но Россия хорошо умеет ежедневно истощать противника и нарушать все договоренности. На сегодня нет никакой конкретики по восстановлению Украины. Только общие упоминания о "содействии", без объяснений, как именно и где оно будет происходить.

Признание Крыма территорией России означало бы нивелирование всего послевоенного мирового порядка и нарушение договоренностей, заключенных после Второй мировой войны. Вся конструкция мира, которая была создана для недопущения новых захватнических войн, разрушится, если Украина признает, что часть ее территории является российской.