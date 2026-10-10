"Продолжились 6 часов": СМИ раскрыли закулисные подробности переговоров в США

В Майами представители США, Украины, Европы и НАТО провели шестичасовые переговоры по разработке единого плана прекращения войны. Участники встречи намерены согласовать совместное предложение в течение ближайших недель, чтобы представить его России до наступления зимы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Как прошли переговоры в Майами?

К переговорному процессу во Флориде присоединились представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, украинская делегация, а также представители европейских стран и НАТО.

Стороны обсудили обширный перечень вопросов, среди которых – послевоенный пакет для Украины с гарантиями безопасности от Вашингтона и Европы. Кроме того, на повестке дня стояли экономический план восстановления и путь Киева к вступлению в Европейский Союз.

Также участники встречи затронули деликатную тему и рассмотрели некоторые идеи относительно территорий, хотя детали этих предложений не разглашаются. Украина настаивает на том, что Россия должна вернуть захваченные земли, тогда как президент США Дональд Трамп отмечал необходимость компромисса с обеих сторон.

Кроме того, делегации обсудили будущую архитектуру безопасности между Европой и Россией, которая должна обеспечить мирные годы впереди.

Реакция на дизельное соглашение и позиция сторон

Встреча состоялась в тот же день, когда президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Россией о поставках дизельного топлива для снижения мировых цен. Администрация США сняла санкции с российского топлива, что вызвало критику со стороны американских законодателей.

Президент Украины Владимир Зеленский категорически осудил решение об ослаблении энергетических ограничений против Москвы.

"Все эти деньги идут на войну против людей, против Украины, против всех нас. Я считаю, что нашу команду просто используют в качестве дымовой завесы. И это точно несправедливо", – заявил Владимир Зеленский.

С другой стороны, президент России Владимир Путин после разговора с Дональдом Трампом заявил, что немедленное с возобновление мирных переговоров а маловероятно, сославшись на атаки украинских беспилотников на Москву.