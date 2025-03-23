Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что переговоры в Саудовской Аравии состоятся в довольно странной форме. Это будет буквально "челночная дипломатия". Сначала будут говорить с одной делегацией, а потом – с другой.

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Будет ли прекращение огня

Как отметил Городницкий, сейчас есть своеобразная база по переговорам, которая уже была озвучена и подтверждена как минимум между США, Украиной и Россией. Все имеют приблизительный консенсус, что нужно технически уточнить детали прекращения огня. А уже потом переходить к потенциальному мирному соглашению.

Пока речь не идет о каком-то соглашении, которое бы разложило двусторонние отношения между Украиной и Россией на стратегическом уровне. Сейчас мы только говорим о прекращении огня. И, вероятнее всего, оно пока планируется бессрочное,

– сказал Городницкий.

Пока кажется, что достижение прекращения огня действительно не является столь далеким во времени. Сейчас Трамп хочет максимально быстро его достичь, чтобы продемонстрировать свою победу. И есть вопрос, будет ли кто-то обращать внимание на то, что Россия, вполне вероятно, будет его нарушать.

Прекращение огня будет такой преждевременной победой Трампа, которую он будет представлять как нечто чрезвычайное. Именно поэтому сейчас звучит много лестных слов в сторону Путина. Параллельно они максимально давят на Украину. Я надеюсь, что они действительно хотят как можно быстрее прекратить огонь, потому что нет других вариантов. А не делают это из-за того, чтобы быстро продемонстрировать свою победу,

– сказал Городницкий.

В конце концов кажется, что все действительно дойдет до инициативы прекратить огонь. Путин не сразу на это согласился, чтобы выбить себе больше различных преференций. И так получается, что Трамп много уступок принял.

Добавим, Украина планирует представить список объектов, по которым нельзя будет наносить удары в рамках прекращения огня.