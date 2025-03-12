Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление журналистки Fox News Наны Саджай в сети Х.

К теме Какие предложения выдвигали Украина и США: Зеленский подвел итоги переговоров в Джидде

В Саудовской Аравии не обсуждали отставку президента Украины

В США отмечали, что в Украине должны состояться выборы, а в СМИ нередко сообщали что в администрации Дональда Трампа хотели бы отставки Владимира Зеленского. Впрочем, на переговорах в Джидде делегации Украины и США не обсуждали отставку действующего президента.

Источник, который непосредственно участвует в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде,

– заявила журналистка Нана Саджай.

Ранее Дональд Трамп также критиковал Владимира Зеленского, называя его "диктатором без выборов". Кроме того, американский лидер утверждал, что действующий президент имеет лишь 4% поддержки.

Вместе с тем, последние опросы свидетельствуют что Зеленского поддерживает более половины украинцев. К примеру, в начале февраля действующего президента поддерживало 57% граждан.