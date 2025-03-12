Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву журналістки Fox News Нани Саджай у мережі Х.

До теми Які пропозиції висували Україна та США: Зеленський підбив підсумки перемовин у Джидді

У Саудівській Аравії не обговорювали відставку президента України

У США наголошували, що в Україні мають відбутися вибори, а у ЗМІ нерідко повідомляли що в адміністрації Дональда Трампа хотіли б відставки Володимира Зеленського. Втім, на переговорах у Джидді делегації України та США не обговорювали відставку чинного президента.

Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді,

– заявила журналістка Нана Саджай.

Раніше Дональд Трамп також критикував Володимира Зеленського, називаючи його "диктатором без виборів". Крім того, американський лідер стверджував, що чинний президент має лише 4% підтримки.

Разом з тим, останні опитування свідчать що Зеленського підтримує понад половина українців. До прикладу, на початку лютого чинного президента підтримувало 57% громадян.