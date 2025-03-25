Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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На переговорах не обсуждали вопрос территорий

Зеленский отметил, что "все равно, что они говорят", имея в виду требования России отдать Запорожье, Херсон и другие украинские территории.

В то же время президент подчеркнул, что важно двигаться в рамках стратегии: Украина показывает, что хочет окончания войны и движется к этому.

Поэтому, когда они (россияне – 24 Канал) начинают выкручивать, что не полное прекращение, а частичное, не в этой области, а в этом регионе – это проигрыш для того, кто действительно хочет продолжать войну. Потому что он будет срывать любые договоренности по прекращению огня,

– указал он.

Украинская стратегия заключается в том, чтобы безусловно договариваться о том или ином прекращении огня.

"В нашей концепции все очень просто. Вы не хотите полностью? Мы же вам говорили. Окей, хотите небо? Поехали. Нет, не хотите небо. Хотите с морем? Поехали. А, хотите море и частичная энергетика? Поехали", – объяснил президент.

Владимир Зеленский отметил, что дальше это будет мониторить американская сторона. Если россияне нарушат договоренность, то у президента Украины уже возникнут вопросы к Трампу. В таком случае Украина будет настаивать на давлении, санкциях, оружия.

Также во время брифинга Зеленский отметил, что в стейтменте нет прописанных действий в случае нарушения соглашения. По его словам, американская сторона очень хотела, чтобы все это не сорвалось, поэтому не хотели идти во многие детали. Однако Украине важны детали, в частности то, как реагировать на нарушение тишины.